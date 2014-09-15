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Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне», «Человек дела» на СТВ

15 сентября 2014 06:57
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«Ешь органично. Работай органично. Отдыхай органично!». Именно под таким девизом прошла в эти выходные в Зельвенском районе Гродненской области «зелёная гулянка»- «Organic-party».

Гость студии - «Человек дела»  председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»  Валерия Клицунова.

«Ешь, работай, отдыхай органично!». Что значит этот девиз?

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Наше общественное движение развивает агроэконотуризм и эта экологическая зеленая составляющая очень важна. Поэтому мы решили подчеркнуть ее в нашем празднике. Поскольку у нас очень много фестивалей, мы хотели найти какой-то другой формат и привлечь наших граждан страны к мысли о том, что надо есть зеленую продукцию. Еда должна быть чистой. Дома должно быть чисто. Оставлять после себя очень маленький экологический след. Не покупать бесконечное количество пластиковых пакетов . Очень надеемся, что мероприятие, которое мы проводим, повлияет не только на его участников, но и на тех, кто об этом услышал.

Насколько сложно вырастить чистые натуральные продукты и как технология отличается от выращивания овощей и

Валерия Клицунова:
Это не очень сложно. Но это очень дорого. Вы не употребляете удобрения, гормоны роста,  антибиотики и т.д. Это значит, что ваше растение может зарасти, животное - заболеть, ваши яблоки могут съесть вредители. Вред большой. Но если вам удастся все же вырастить эту продукцию, она очень ценна и значительно дороже промышленной продукции, за ней идёт охота во всём мире, поэтому эта продукция называется органической или экологической, или БИО. 

Валерия Клицунова:
Есть средства биологической защиты, которое не на химических элементах, а на природных. Но сложность в том, что урожайность такой продукции значительно меньше. И она должна быть дороже, потому что это не эффективное производство, но очень ценное. Может быть она еще не так популярна в нашей стране, поскольку она должна стоить денег, должен быть спрос. Но у нас есть опыт продажи таких продуктов через Интернет и не только. Есть первые полки продуктов БИО в супермаркетах. Но если взять западные страны или Америку, где крупнейшая сеть супермаркетов Whole Foods - это органическая еда. Это огромные супермаркеты. Они же есть и в Европе. 

Валерия, на Ваш взгляд в данный отрезок времени хватает ли в Беларуси агроусадьб или это уже давно отошло?

Валерия Клицунова:
Те, кто приходит в это движение и все, кто по-настоящему интересуются этим делом, они в хорошем смысле «больны». Потому что это не только бизнес, но и самореализация. Агроусадьбы востребованы. Особенно этим летом. Я верю в то, что Беларусь может стать «славянской» Швейцарией или Италией для всей западной Европы и России. 

# Агротуризм # Туризм # Валерия Клицупова # Фотофакт

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