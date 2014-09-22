Деревня Докудово (Лидский район, Гродненская область)

Деревня Докудово. Находится деревня в Лидском районе, Гродненской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

Радзивиллы, которым принадлежала эта деревня, в 1669 году добились для Докудово звания местечка. Во времена Северной войны это местечко было уничтожено. В 1763 году здесь было всего 37 дворов, стояла униатская церковь. В деревне в большинстве жили униаты, но после раздела Речи Посполитой униатов стали переводить в православие. Униатский приход в Докудово состоял из 1000 человек, люди не хотели принимать новую веру, переходить в православие, но с Санкт-Петербурга было дано распоряжение, чтобы и в дальнейшем применялись настойчивые меры по принудительному переводу в православие. Со временем всех униатов перевели в православие — деревня стала православной. В 1866 году на месте униатской церкви была построена православная церковь. Церковь была освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В 1920 годы местный батюшка вместе с местными жителями сами наполняли храм святыми образами. В советское время большевики хотели закрыть церковь, но местные жители стали на защиту церкви. Церковный староста ездил в Москву просить, чтобы не закрывали церковь, у старосты за это отобрали пенсию. Люди шли на все, чтобы церковь работала, чтобы они здесь могли молиться Богу. Церковь отстояли, она работает и сегодня.