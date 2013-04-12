В Крыму могут ввести налог для туристов

Новости Украины. В Крыму приступили к рассмотрению нового налога для туристов. Каждый путешественник, прибывший на территорию полуострова, будет платить деньги в его казну.

Пока неизвестно, во сколько обойдется такой сбор для туристов и когда закон вступит в силу.

Тем временем, в Киеве в начале мая начнет действовать карта гостя украинской столицы. Купить ее можно в туристических пунктах и в Интернете. Карты будут двух видов – на три дня и на неделю. Примерная стоимость — от 25 до 50 долларов. Карта дает возможность бесплатно или со скидкой посещать музеи, рестораны и отели города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.