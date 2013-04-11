Деревня Бердовка (Гродненская область): конезавод с жеребцами английских и шведских кровей не закрывался даже во время войны

Деревня Бердовка расположена в Лидском районе Гродненской области. Название очень распространенное. Существует несколько таких деревень в Беларуси и даже река. Вообще с корнем «берд» есть 7 городов, 6 деревень, 2 горы и 2 реки.

Географические названия – это своеобразные исторические памятники, которые хранятся столетиями и даже тысячелетиями. И объяснить их происхождение бывает очень сложно, но попробовать можно. Краеведы говорят, что название деревни Бердовка могло пойти от березовой рощи, а могло от слова «берды» (приспособление в ткацком станке). А человек, который их изготавливал, назывался бердником. Возможно, здесь раньше и жили эти бердники.

Деревня Бердовка впервые упоминается в привилее Сигизмунда Старого. 28 августа 1527 года он подписывает 2 привилея сыновьям маршалка Юрия Ильинича Станиславу, Ивану и Щасному на раздел отцовской земли на три равные части. Среди этих владений упоминается и Бердовка.

В ХVI веке деревня Бердовка становится родовым гнездом шляхтичей Бердовских. О них мало что известно, но есть сведения, что в 1550 году Станислав Бердовский стал хорунжим Лидского повета, а значит, управлял всей шляхтой этого повета. Бердовским деревня принадлежала где-то до середины XVII века.

Бердовка делится на две части: правобережную Бердовку и левобережную. А делит ее на две части небольшая речка Ведровка. Ее длина – всего лишь 10 км.

Левобережная Бердовка начала застраиваться только в 70-х годах прошлого века. А до 1939 года здесь находился фольварк Филиппки. Это была владение шляхтичей Лесковичей. В 1863 году началось восстание под руководством Константина Калиновского. Альберт Лескович поддержал восстание, за что его расстреляли.

Правобережная Бердовка в то время принадлежала шляхтичу Винценту Захватовичу. Он также поддержал восстание, за что его сослали вместе с женой и детьми в глубь России. А его поместье Бердовка было конфисковано в российскую казну.

После восстания русский царь Александр II отдал Бердовку Александру Станиславовичу Дембовецкому. Он был лидским судьей, могилевским губернатором, а также сенатором.

О его детстве почти ничего не известно. Он был из рода дворян, однако ни у его родителей, ни у него никакого имения до Бердовки не было. Поговаривают, что он был внебрачным сыном русского царя Александра II.

Приехав на Беларусь, Александр Дембовецкий был восхищен живописными местами и занялся изучением белорусского края. И во всех энциклопедиях Дембовецкий упоминается как краевед.

Александр Дембовецкий построил в Бердовке для себя усадьбу. Строительство началось в конце 1860-х годов. И на каждом кирпиче этого строения поставлена буква «Б», что обозначает деревню Бердовка. В 1670-х годах строительство завершили, и эта усадьба теперь считается одной из красивейших усадеб на Лидчине. Сегодня там находится культурно-досуговый центр и библиотека.

Вокруг усадьбы Александр Дембовецкий был разбит красивейший парк. Он делился на две части: партерный (перед усадьбой) и пейзажный (возле озера). В парке росло более 30 видов деревьев и кустарников. Он охватывал более тысячи десятин земли. Здесь выращивали зерно, коноплю, лен. Кстати, хозяйство у Дембовецкого было очень хорошее.

Сохранилось мало построений из его хозяйства. Сохранились только дом, где раньше жила прислуга и в котором до сих пор живут люди, и конюшня, на которой даже сохранилась его монограмма – две скрещенные буквы А и Д.

В 1913 году Александр Дембовецкий, наверное, в предчувствии войны продал Бердовку. Позже эта территория перешла к Польше, и поместье Бердовка стало владением польского государства. Эту территорию польское правительство начало заселять осадниками – отставными солдатами польской армии. Здесь, в Бердовке, поселилось аж 16 семей польских осадников. До сих пор стоят тут несколько домов польских осадников.

В 1920-х годах в Бердовке появились польская школа и костел. Костел был деревянный и очень красивый, в стиле модерн.

В 1934 году поляки основали конезавод, и сюда они привезли племенных жеребцов английских и шведских кровей. Здесь построили три конюшни и дома для слуг. Один из домов был построен и для директора конезавода. Здание сохранилось, и в нем сейчас находится местная амбулатория.

Как ни странно, во время Великой отечественной войны конезавод не закрывался и даже пополнился новыми жеребцами из Бельгии. А во времена Советов конезаводу было тяжело: директоры менялись каждый год, специалисты по лошадям разбегались, люди пропадали бесследно, - и было решено закрыть завод.

В деревне Бердовка есть также интересный историко-краеведческий музей. Он был основан в 1989 году. Музей в Бердовке - это 6 залов, в которых насчитывается 2900 экспонатов основного и дополнительного фондов. Многие из них представляют собой историческую, культурную и природную ценность.