История католического прихода в Гоже насчитывает пять веков, главный раритет - икона «Матерь Божья. Утешение»

Новости Беларуси. Стать ближе и узнать больше - такая возможность появилась и у прихожан одного из костёлов Гродненщины. Первый в регионе храмовый музей создали, что называется, всем миром. Уникальную коллекцию артефактов пополняли и прихожане, и ксёндз, который лично привозил из европейских архивов исторические документы. Среди старинных предметов каменные топоры, средневековые монеты, костёльная утварь и предметы быта.

Павел Шанчук, настоятель костела Святых Апостолов Петра и Павла:

За 7 гадоў былі сабраны экспанаты, якія нам гавораць аб жыцці людзей, якія тут жылі на працягу многіх гадоў.

Ксёндз Павел Шанчук о своём музее может рассказывать часами. Собрать воедино многовековую историю своего прихода он решил несколько лет назад. Сотни экспонатов: от каменного топора и средневековых монет, до предметов быта и документов начала 20-го века - приносили сами прихожане. Особая гордость - раритеты связанные с религией.

История католического прихода в Гоже насчитывает уже пять веков. За это время два деревянных костёла были разрушены завоевателями. Последний каменный храм возвели в середине XIX века. Именно с ним связаны божественные проявления. Во времена Первой Мировой войны над костёлом не раз видели образ Божьей Матери.

Павел Шанчук:

Сведкі - жаўнеры расійскай арміі і афіцэры. Таксама ёсць нават запіскі ў гісторыі касцёла. Гавораць, што бачылі ў момант абстрэлаў над касцёлам у Гожы Маці Божую, якая плашчом акрывала касцёл. І ні адзін снарад не трапіў у храм.

Главная святыня прихода, это икона «Матерь Божья. Утешение». Она известна ещё с 17-го века. Существуют документальные подтверждения того, что страждущие, обращаясь к ней, получали исцеление.

Сегодня, кроме сохранения истории, ксёндз Павел своей главной задачей считает воспитание нового поколения.

Инесса Кирчук, органистка костёла Святых Апостолов Петра и Павла:

Совсем недавно у нас создался хор. И мы пытаемся в хоре совместить традиционные песнопения с молодёжными песнями, потому что у нас очень много молодёжи появилось.

В планах настоятеля создать молодёжный парафиальный театр, чтобы показывать прихожанам костёльные и светские представления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.