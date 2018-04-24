г.п. Богушевск, Сенненский район (Витебская область). Фото прислала Любовь Трубеко

Направляем материалы на конкурс, посвящённый Году малой родины. К сожалению, у нас не очень хороший фотоаппарат, но нам бы хотелось, чтобы дорогие нам места увидели другие. Мы – это отделение для граждан пожилого возраста ГУ «ТЦСОН Сенненского района», которое находится в г.п. Богушевск. Бабушки у нас очень активные: поют, пишут стихи, изучают историю своего края, ходят со скандинавскими палками и т.д.

Члены клуба по интересам «Пой, душа!» (руководитель-волонтёр Пядочкина П.С.) охотно выезжают в отдалённые населённые пункты, организуют концерты-встречи.

Руководитель (волонтёр) клуба «Моя забытая Родина» Ковалевская Н.А. проводит большую работу по укреплению духовной связи между поколениями, формированию интереса к традиционной культуре своего народа и родного края; восстановила свою родословную и историю своей родной деревни Ворошилы, Богушевскогос\с.

Члены клуба выступили инициаторами проекта «Парк Памяти».

Совместно с литературным клубом «Встреча» написана Ода деревне Ворошилы.

Александрова Р.М. – мать-героиня, родила и воспитала 10 детей. Отличная хозяйка, заботливая мать, поёт, пишет стихи и басни, знает более сотни наизусть, ведёт активный образ жизни, волонтёр, руководит клубом «Тропа здоровья»…

Аверченко А.Е. взяла 20 лет назад 1 га. Заброшенной, заросшей кустарником земли и превратила её в оазис: создала, как раньше, родовое поместье, о котором, как бывшая воспитанница детдома, мечтала всю свою сознательную жизнь. (Дом строить пока не разрешают). По периметру участка высажены берёзы, ели, декоративный кустарник…Пройдя через захламлённый лес, попадаешь в сказку.

Занимаясь с бабушками социальным туризмом, мы нашли уникальные деревья, которые будут занесены в ботанические памятники природы. Сосна оказалась ровесницей г.п.Богушевск (1879г) –ей более130 лет. Знаем все в округе родники. Очень красиво наше озеро Серокоротнянское.

Короче, у нас есть много красивых и дорогих сердцу мест, много замечательных людей.