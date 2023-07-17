Прямой эфир

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?

17 июля 2023 18:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Туристические маршруты для участников и болельщиков II Игр стран СНГ разработали отечественные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, столицей масштабных стартов наша страна станет уже в начале августа. Ожидаем гостей почти из 30 государств. Им предложат культурную программу – такую, чтобы запомнилось надолго. С национальным колоритом по самым интересным местам.

Галина Буро отправилась по одному из маршрутов.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-1

Галина Буро, корреспондент:
Уникальный памятник гидротехнического зодчества XIX века – Августовский канал. Здесь гостям II Игр стран СНГ предложат не только насладиться живописными видами, кристально чистой водой, но и на теплоходе пройтись по шлюзам, где уровень воды то повышается на 3,5 метра, то понижается.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-4

Галина Буро:
А дальше на пути делегаций и болельщиков Старый замок. Здесь сейчас восстанавливают интерьеры в духе XVI века, много эксклюзива. Можно увидеть, где король молился, где принимал важные государственные решения и даже как принимал банные процедуры.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-7

Галина Буро:
Теперь прогулка по центру Гродно, где сохранилась планировка еще с XVIII века. А это около 400 исторических объектов различных стилей и эпох.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-10

В списке предложений ко II Играм стран СНГ – самые популярные туристические места, куда ежедневно едут сотни гостей из разных стран. Гродненский регион – давно признанный центр туризма. Впечатления у всех незабываемые.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-13

Ирина Архипова, туристка (Россия):
Мы все из Петербурга. Это разные города абсолютно. Мы 1703 основание города, а у вас, простите меня, XII век. Это совершенно разные истории городов! Красивый город, чтобы его увидеть. Нам любезно предоставили экскурсовода. И вот просто восхищаемся этим городом.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-16

Два туроператора в Гродненской области определены на конкурсной основе. Они готовят для туристов самые топовые локации. Нашей съемочной группе раскрыли несколько секретов: будет тур по средневековым замкам. Гродненский, Мирский, Лидский – это визитная карточка западного региона. Еще гостей свозят на Мальдивы, разумеется, белорусские – речь о знаменитых меловых карьерах.

«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-19

Вера Караченцева, директор туристической фирмы:
Наша компания как изюминку готовит такую интересную авторскую экскурсию для гостей Гродно. Они будут встречаться с самыми важными представителями города Гродно различных эпох, где будут узнавать много интересных моментов, дегустировать белорусский мед, белорусский квас.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-22

А еще белорусские традиции – покажут технику росписи яиц, Сопоцкинскую писанку, которая внесена в список нематериального культурного наследия страны, а на Августовском канале устроят праздник моря с заплывом на чем попало и болотным футболом. Уже заявлено 16 мужских и 8 женских команд.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-25

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы уже точно знаем, что у нас будет две команды испаноязычные, поэтому сейчас мы уже прорабатываем вопрос, чтобы наши волонтеры, которые будут еще и в качестве переводчиков выступать, точно также работали с нашими экскурсоводами. Мы постараемся показать, представить весь наш туристический потенциал, потому что действительно наши гости из Кубы, Венесуэлы, возможно, единственный раз за всю свою жизнь посетят Беларусь.

Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?-28

Каждый аккредитованный участник Игр сможет в частном порядке бесплатно посетить музеи города в удобное для себя время. Организуют и персональные туры по запросу. А на центральной площади Советской развернется фан-зона, где будут трансляции соревнований, фуд-корты и развлечения. Уже известно, что в числе официальных делегаций только в Гродно приедет около 400 человек, регистрация продолжается. Всего же в нашу страну прибудут около 3 000 спортсменов из почти 30 государств. Беларусь готовится, как радушная хозяйка, их встретить самобытно, вкусно и красиво.

# Туризм # Туризм # Максим Малаховский # Ирина Архипова # Галина Буро # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Каменный костёл в стиле позднего барокко и оборонный храм. Что обязательно нужно посмотреть в Заславле?
13 июля 2023 13:48

Каменный костёл в стиле позднего барокко и оборонный храм. Что обязательно нужно посмотреть в Заславле?

«Белавиа» увеличит число рейсов в Москву с 31 июля
08 июля 2023 10:48

«Белавиа» увеличит число рейсов в Москву с 31 июля

Нашли место в Беларуси, где научат печь крафтовый хлеб и покажут колоритную агроусадьбу. Вот эта туристическая локация
07 июля 2023 08:51

Нашли место в Беларуси, где научат печь крафтовый хлеб и покажут колоритную агроусадьбу. Вот эта туристическая локация