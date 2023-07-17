Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?

Новости Беларуси. Туристические маршруты для участников и болельщиков II Игр стран СНГ разработали отечественные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, столицей масштабных стартов наша страна станет уже в начале августа. Ожидаем гостей почти из 30 государств. Им предложат культурную программу – такую, чтобы запомнилось надолго. С национальным колоритом по самым интересным местам. Галина Буро отправилась по одному из маршрутов.

Галина Буро, корреспондент:

Уникальный памятник гидротехнического зодчества XIX века – Августовский канал. Здесь гостям II Игр стран СНГ предложат не только насладиться живописными видами, кристально чистой водой, но и на теплоходе пройтись по шлюзам, где уровень воды то повышается на 3,5 метра, то понижается.

Галина Буро:

А дальше на пути делегаций и болельщиков Старый замок. Здесь сейчас восстанавливают интерьеры в духе XVI века, много эксклюзива. Можно увидеть, где король молился, где принимал важные государственные решения и даже как принимал банные процедуры.

Галина Буро:

Теперь прогулка по центру Гродно, где сохранилась планировка еще с XVIII века. А это около 400 исторических объектов различных стилей и эпох.

В списке предложений ко II Играм стран СНГ – самые популярные туристические места, куда ежедневно едут сотни гостей из разных стран. Гродненский регион – давно признанный центр туризма. Впечатления у всех незабываемые.

Ирина Архипова, туристка (Россия):

Мы все из Петербурга. Это разные города абсолютно. Мы 1703 основание города, а у вас, простите меня, XII век. Это совершенно разные истории городов! Красивый город, чтобы его увидеть. Нам любезно предоставили экскурсовода. И вот просто восхищаемся этим городом.

Два туроператора в Гродненской области определены на конкурсной основе. Они готовят для туристов самые топовые локации. Нашей съемочной группе раскрыли несколько секретов: будет тур по средневековым замкам. Гродненский, Мирский, Лидский – это визитная карточка западного региона. Еще гостей свозят на Мальдивы, разумеется, белорусские – речь о знаменитых меловых карьерах. «Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ.

Вера Караченцева, директор туристической фирмы:

Наша компания как изюминку готовит такую интересную авторскую экскурсию для гостей Гродно. Они будут встречаться с самыми важными представителями города Гродно различных эпох, где будут узнавать много интересных моментов, дегустировать белорусский мед, белорусский квас.

А еще белорусские традиции – покажут технику росписи яиц, Сопоцкинскую писанку, которая внесена в список нематериального культурного наследия страны, а на Августовском канале устроят праздник моря с заплывом на чем попало и болотным футболом. Уже заявлено 16 мужских и 8 женских команд.

Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Мы уже точно знаем, что у нас будет две команды испаноязычные, поэтому сейчас мы уже прорабатываем вопрос, чтобы наши волонтеры, которые будут еще и в качестве переводчиков выступать, точно также работали с нашими экскурсоводами. Мы постараемся показать, представить весь наш туристический потенциал, потому что действительно наши гости из Кубы, Венесуэлы, возможно, единственный раз за всю свою жизнь посетят Беларусь.