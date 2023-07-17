Эти локации способны удивить любого. Что покажут туристам в Гродно во время II Игр СНГ?
Новости Беларуси. Туристические маршруты для участников и болельщиков II Игр стран СНГ разработали отечественные специалисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, столицей масштабных стартов наша страна станет уже в начале августа. Ожидаем гостей почти из 30 государств. Им предложат культурную программу – такую, чтобы запомнилось надолго. С национальным колоритом по самым интересным местам.
Галина Буро отправилась по одному из маршрутов.
Галина Буро, корреспондент:
Уникальный памятник гидротехнического зодчества XIX века – Августовский канал. Здесь гостям II Игр стран СНГ предложат не только насладиться живописными видами, кристально чистой водой, но и на теплоходе пройтись по шлюзам, где уровень воды то повышается на 3,5 метра, то понижается.
Галина Буро:
А дальше на пути делегаций и болельщиков Старый замок. Здесь сейчас восстанавливают интерьеры в духе XVI века, много эксклюзива. Можно увидеть, где король молился, где принимал важные государственные решения и даже как принимал банные процедуры.
Галина Буро:
Теперь прогулка по центру Гродно, где сохранилась планировка еще с XVIII века. А это около 400 исторических объектов различных стилей и эпох.
В списке предложений ко II Играм стран СНГ – самые популярные туристические места, куда ежедневно едут сотни гостей из разных стран. Гродненский регион – давно признанный центр туризма. Впечатления у всех незабываемые.
Ирина Архипова, туристка (Россия):
Мы все из Петербурга. Это разные города абсолютно. Мы 1703 основание города, а у вас, простите меня, XII век. Это совершенно разные истории городов! Красивый город, чтобы его увидеть. Нам любезно предоставили экскурсовода. И вот просто восхищаемся этим городом.
Два туроператора в Гродненской области определены на конкурсной основе. Они готовят для туристов самые топовые локации. Нашей съемочной группе раскрыли несколько секретов: будет тур по средневековым замкам. Гродненский, Мирский, Лидский – это визитная карточка западного региона. Еще гостей свозят на Мальдивы, разумеется, белорусские – речь о знаменитых меловых карьерах.
«Постараемся добавить фольклорные моменты». Появились первые туристические маршруты к II Играм стран СНГ.
Вера Караченцева, директор туристической фирмы:
Наша компания как изюминку готовит такую интересную авторскую экскурсию для гостей Гродно. Они будут встречаться с самыми важными представителями города Гродно различных эпох, где будут узнавать много интересных моментов, дегустировать белорусский мед, белорусский квас.
А еще белорусские традиции – покажут технику росписи яиц, Сопоцкинскую писанку, которая внесена в список нематериального культурного наследия страны, а на Августовском канале устроят праздник моря с заплывом на чем попало и болотным футболом. Уже заявлено 16 мужских и 8 женских команд.
Максим Малаховский, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Мы уже точно знаем, что у нас будет две команды испаноязычные, поэтому сейчас мы уже прорабатываем вопрос, чтобы наши волонтеры, которые будут еще и в качестве переводчиков выступать, точно также работали с нашими экскурсоводами. Мы постараемся показать, представить весь наш туристический потенциал, потому что действительно наши гости из Кубы, Венесуэлы, возможно, единственный раз за всю свою жизнь посетят Беларусь.
Каждый аккредитованный участник Игр сможет в частном порядке бесплатно посетить музеи города в удобное для себя время. Организуют и персональные туры по запросу. А на центральной площади Советской развернется фан-зона, где будут трансляции соревнований, фуд-корты и развлечения. Уже известно, что в числе официальных делегаций только в Гродно приедет около 400 человек, регистрация продолжается. Всего же в нашу страну прибудут около 3 000 спортсменов из почти 30 государств. Беларусь готовится, как радушная хозяйка, их встретить самобытно, вкусно и красиво.