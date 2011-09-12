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Ещё около 300 российских туристов, застрявших в Болгарии, сегодня должны вылететь домой

12 сентября 2011 07:53
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Своих рейсов в Москву и Санкт-Петербург они ждут уже четвёртые сутки. Некоторые улетели самостоятельно, купив билеты на другие рейсы.

Причиной задержки стал финансовый спор туроператора и авиаперевозчика. Последний из-за долга решил аннулировать бронь на рейсы. Переговоры пока результатов не принесли.

Ранее болгарский Бургас и Варну смогли покинуть более 600 туристов. Часть из них — на правительственном лайнере, предоставленном властями в Софии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Поступила информация, что некоторым пассажирам нужна медицинская помощь. У женщины, страдающей диабетом, закончилось лекарство. Простудные заболевания зафиксированы у некоторых детей.

# Туризм

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