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За полгода Беларусь посетили около 2 миллионов иностранцев

30 августа 2011 05:46
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Экспорт туристических услуг за этот период вырос почти на четверть и составил 70 миллионов долларов.

В лидерах-импортерах – Россия, Великобритания, Украина, Германия и Турция.

Самыми популярными среди отдыхающих остаются санатории. С января по июнь оздоровились около 100 тысяч жителей других стран. А национальные парки и Березинский биосферный заповедник облюбовали зарубежные охотники и туристы. Заняты сегодня и практически все агроусадьбы.

Белорусские специалисты намерены расширить перечень туруслуг, и уже в этом году появятся новинки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Туризм # Белоруссия

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