За полгода Беларусь посетили около 2 миллионов иностранцев

Экспорт туристических услуг за этот период вырос почти на четверть и составил 70 миллионов долларов.

В лидерах-импортерах – Россия, Великобритания, Украина, Германия и Турция.

Самыми популярными среди отдыхающих остаются санатории. С января по июнь оздоровились около 100 тысяч жителей других стран. А национальные парки и Березинский биосферный заповедник облюбовали зарубежные охотники и туристы. Заняты сегодня и практически все агроусадьбы.

Белорусские специалисты намерены расширить перечень туруслуг, и уже в этом году появятся новинки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».