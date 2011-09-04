Новый для Беларуси вид туристических услуг появится в Гродненской области — фазанья охота

Лучшая альтернатива малоурожайным землям – развитие агротуризма, решили на этом гродненском предприятии, когда составляли перспективный план развития своего сельскохозяйственного филиала.

Простыми усадьбами да велосипедными прогулками сегодня уже никого не удивишь. По этому, выбор пал на экзотический вид услуг — фазанью охоту.

Анатолий Гришук, генеральный директор Гродненского мясокомбината:

Это не беспроигрышный бизнес, это не развлечение. Сегодня для нас это серьёзный бизнес, который в течении 2-3 лет будет давать хорошие дивиденды. Безусловно, в том числе и валютную прибыль. Уже сегодня есть как минимум пять компаний, которые заявляют о желании приехать к нам.

Новый для Беларуси вид деятельности не требует особых затрат. Под фазанарий переоборудовали старую ферму, закупили птицу. Уход за фазанами минимальный.

Кристина Новикова, птичник сельскохозяйственного филиала Гродненского мясокомбината:

Фазаны вообще не прихотливые. Они как куры, только разноцветные и с длинными хвостами, когда вырастают. А кормим комбикормом, кукурузой и пшеницей, зёрна рассыпаем просто по полю и вода для питья. Поэтому ничего сложного нету, обычные курицы.

Фазаний бизнес для местного хозяйства дело не только прибыльное, но и долгосрочное. Это первую партию в две тысячи штук закупили за границей. Но уже в следующем году здесь собственными силами планируют развести в четыре раза больше.

Часть фазанов планируют поставлять в местные рестораны. Самых больших особей оставят для разведения. Вся остальная птица предназначена для охоты. Ожидается, что стоимость каждого трофея составит около 70 тысяч рублей.

Юрий Литвинович, директор сельскохозяйственного филиала Гродненского мясокомбината:

Птица завозится в угодья, работают егеря. Естественно, уже от сноровки охотника зависит добыча дичи. Так что шансы у птицы, как в дикой природе. Этим охота будет ещё интересней.

Фазанья охота, уверены в хозяйстве, поможет и развитию всей туристической инфраструктуры. Здесь построят гостиницы, организуют транспорт и места для развлечений клиентов, а это дополнительная прибыль. Кстати, первая группа любителей королевской охоты попробует свои силы уже в начале октября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».