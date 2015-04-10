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Беловежская пуща вошла в Топ-10 самых интересных нацпарков Европы по мнению «The Guardian»

10 апреля 2015 08:23
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Новости Беларуси. Британцы оценили Беловежскую пущу. Заповедник вошел в десятку самых интересных национальных парков Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбор в пользу белоруской природы сделали читатели газеты «The Guardian». Один из них назвал наш заповедник одним из немногих мест в мире, где можно увидеть вольно живущего зубра.

Беловежская пуща – это остатки первобытного леса, самого большого в центральной Европе.

Там можно увидеть около тысячи видов растений, в том числе редких и исчезающих, а также десятки различных млекопитающих и свыше двух сотен разновидностей птиц.

# Беловежская пуща # Туризм

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