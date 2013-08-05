Новости Беларуси. Экотропу в кронах деревьев намерены возвести в Березинском биосферном заповеднике. Она будет представлять собой конструкцию из деревянных и металлических опор, закрепленных между деревьев на высоте 15 м. Путешествие в кронах деревьев позволит туристам увидеть белорусскую природу так, как видят ее птицы и другие обитатели заказника.

В настоящее время подобные тропы существуют только в Германии, Австрии и Чехии. Экомаршрут в Березинском заповеднике протяженностью около 100 метров станет первым на территории Содружества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.