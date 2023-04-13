До 10 млн россиян ежегодно – назван туристический потенциал Беларуси

Первый российско-белорусский туристический конгресс стартовал сегодня, 14 апреля, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потенциал взаимных туробменов между нашими странами далеко не исчерпан, убеждены участники мероприятия.

Программа рассчитана на три дня и охватывает широкий спектр вопросов взаимодействия в сфере туризма. Запланирована работа профессиональных секций и тренингов для представителей российских и белорусских компаний. В центре внимания – проблемные вопросы индустрии: от логистики до нюансов законодательства. Обсуждалась и работа наших туроператоров на рынках третьих стран.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы обсудили главные системные проблемы. И наметили, может быть, только в общих чертах те вопросы, которые нужно решать. Это и вопрос доставки туристов, их размещение, жилой фонд, которым располагает как Беларусь, так и Россия. Это и финансовые обязательства, регуляторная среда, которая иногда препятствует.

Наталья Костенко, заместитель председателя Комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры:

Потенциал Республики Беларусь – это посещение до 10 миллионов россиян ежегодно. Сейчас это 136 тысяч. Нужно на сегодняшний момент оценить, насколько Беларусь способна этот поток переварить, что называется. Сколько у нас свободных мест в гостиницах, в какие периоды времени. И исходя из этого выстроить работу по агитации, пропаганде, информированию туристов, организации поездок.