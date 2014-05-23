Заметки канадского туриста: Мне нравится стоимость жизни здесь, это довольно недорого

Новости Беларуси. В 50 лет изменить жизнь? Возможно ли это? Для Ив-Сен Хилара, рядового почтальона из Канады, возможно все! Ив-Сен за 2 года до пенсии решил кардинально сменить профессию!

Ив-Сен Хилар, турист (Канада):

По вечерам я хожу на занятия в университет, учусь на журналиста, не телевизионного, а пишущего, мне осталось учиться еще 2 года, и тогда, я надеюсь, я смогу стать таким журналистом, как вы. Потому что я очень люблю писать, мне очень нравится встречаться с людьми и записывать эти истории.

Второй, не менее удивительный поступок для господина Ив-Сен Хилара – это приезд в Беларусь! Будущий журналист настолько увлечен хоккеем, что полетел вслед за любимой командой за тридевять земель - в неведомую Беларусь, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Ив-Сен Хилар, турист (Канада):

Мне кажется, это прекрасно, что ЧМ проходит в Минске, это отличная возможность приехать сюда. Возможно, если бы он был не здесь, мы бы никогда сюда не доехали. А так мы все подумали: «Здорово! Чемпионат в Беларуси! Почему бы и нет?». Я не очень хорошо еще знаю Беларусь, но мне кажется, температура и погода похожи, у нас тоже много снега, в мае у нас бывают такие же дождливые дни, как сегодня, такая же серая погода.

Мне очень нравится ваш ритм жизни, что люди очень расслаблены и никуда не торопятся, и нравится стоимость жизни здесь, это довольно недорого, очень нравится архитектура, все такое большое и необычное. В Канаде у нас такого нет.

Я бы точно посоветовал друзьям прогуляться по центру. по старому городу, потому что там есть, что посмотреть и просто развлекаться, потому что здесь это намного дешевле, это хорошая возможность провести время.

Минск восхитил и еще одного болельщика из Канады.

Бронвин Скривенс, турист (Канада):

Мне кажется, это хорошая возможность для страны, потому что я бы вряд ли приехала сюда, если бы не чемпионат. Я просто даже не думала об этом в силу того, что мы мало знаем про Беларусь. Минск большой, чистый, и люди очень дружелюбные. Мне нравится! У нас намного холоднее, а еще в Канаде люди чаще говорят «извините», но пейзажи очень похожи на канадские, разная еда, но в целом все намного боше похоже на Канаду, чем я ожидала.