Деревня Замошье (Браславский район, Витебская область, Республика Беларусь)

Деревня Замошье. Находится деревня в Брасловском районе, Витебской области, бывшее ВКЛ, сегодня — Республика Беларусь.

В Беларуси поселений с названием Замошье больше 50, а больше всего поселений находится на Витебщине (здесь их более 30). Название происходит от слова мох. Видно, все эти деревни возникали на возвышении, за низиной заболоченной, где рос мох. Поэтому и говорили:

— Где?

— За мохом.

В летописи впервые деревня попала в 16 веке. А дело было так: наш восточный сосед, который жил в Московском Кремле, начал нападать на восточно-белорусские земли, захватывать их. Во время такой войны удалось захватить Смоленские земли и присоединить их насильно к Московскому государству. Белорусская смоленская шляхта осталась, как говорят, без двора и без хаты. Белорусский король этим беженцам со Смоленщины начал дарить земли в ВКЛ. И вот эту деревню он подарил шляхтичу Микуличу. Когда шляхтич приехал в деревню, то она тогда называлась не Замошье, а Данишевщина. Шляхтич Микулич недолго руководил в селении. В 1541 году Замошье стало собственностью Сапегов. Выкупил это имение Замошье Павел Сапега.

В 1565 году Замошье попало к рижскому воеводе Николаю Синявскому, но тоже не надолго. То, что упустили Сапеги, они быстренько вернули назад. Сапегам Замошье принадлежало до 1754 года. В этом году Замошье у Сапег купил Николай Лопатинский, а у него Замошье выкупил себе каштелян Смоленский Станислав Бужинский.

Деревня находилась далекова-то от торговых путей. Станислав Бужинский узнал про то, что в деревне живут люди, которые некрещеные. Исходя из этого, Станислав Бужинский задумл построить в деревне униатскую церковь, строительство которой и начал в 1761 году. Церковь была построена деревянная, освятили церковь в честь святых апостолов Петра и Павла. Когда мы попали в Российскую империю, то нашу униатскую веру начали запрещать и переводить в православие. В Замошье очень сильно сопротивлялись этому переходу, потому что в деревне с самого начала все были униаты. В 1840 году православный бискуп дал указ полковнику русской армии, чтобы тот расследовал это сопротивление в деревне и дал этому делу правильное направление. 14 лет в деревне длилось это сопротивление, людей ставили на правильный путь. В 1854 году в Замошье смогли переосвятить церковь уже в православную Покровскую церковь.

Церковь в деревне построена в 1909 году в ретроспективно-русском стиле. Когда началась Первая мировая война, то перед войной из церкви все вывезли в Россию и назад больше ничего не вернулось. В польское время 1933 году в церкви сделали капитальный ремонт. Во время Второй мировой войны эту церковь подполили партизаны, она сгорела. В полуразрушенном состоянии она стояла до 1990 годов, тогда местные верующие обновили церковь и освятили ее в честь святых апостолов Петра и Павла (как и ту униатскую церковь, что была в деревне раньше).

Замошье находится на берегах озер Шилово и Середника. Во времена Второй мировой войны в озере Середник были затоплены 3 колокола, снятые с церкви. Два колокола нашли и они снова находятся на колокольни, но самый большой колокол найти не могут, лежит где-то сейчас в озере.

После Рижского договора 1921 года Замошье попало на территорию Польши. В то время в деревне была каменная православная церковь, почта, клуб, несколько магазинов, школа.

В деревне есть гора — бывшее городище. Когда туда приезжали археологи, они сказали, что это городище железного века. Там поставили знак, что повреждение этого городища карается законом. Местное население эту гору называет не городищем, а Костельная гора, потому что на этой горе когда-то стоял костел. Говорят, что костел здесь построил Станислав Бужинский (он же построил и первую униатскую церковь в деревне). Костел был деревянный и сгорел во время Второй мировой войны вместе со всем местечком, осталась только одна лестница.

Под конец 20 века местные католики собрали деньги и на новом месте построили новый костел, который освятили в честь Матери Божьей Ангельской.