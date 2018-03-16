Деревня Добея, Шумилинский район (Витебская область). Видео прислала Алла Бубен

Прочитала в нашей районной газете «Герой працы» (Шумилинский район, Витебской области) о конкурсе на телеканале СТВ, посвящённом Году малой родины. И решила предложить вашему вниманию свою работу.



Меня зовут Бубен Алла Николаевна. Я работаю библиотекарем Добейской сельской библиотеки и являюсь старейшиной деревни Добея. Уже не один год занимаюсь краеведением. С участием неравнодушных жителей нашей деревни был собран и оформлен краеведческий материал об истории Добейского края и отправлен на республиканский конкурс «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», где занял второе место в номинации «за пошукавую і даследчую працу».

Мне очень хотелось, чтобы мои земляки гордились своей малой родиной, зная какая у неё богатая история. А те, кто давно уехал из нашего края, могли бы вспомнить прошлое и узнать о настоящем.