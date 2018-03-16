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Деревня Добея, Шумилинский район (Витебская область). Видео прислала Алла Бубен

16 марта 2018 13:36
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Прочитала в нашей районной газете «Герой працы» (Шумилинский район, Витебской области) о конкурсе на телеканале СТВ, посвящённом Году малой родины. И решила предложить вашему вниманию свою работу. 

Меня зовут Бубен Алла Николаевна. Я работаю библиотекарем Добейской сельской библиотеки и являюсь старейшиной деревни Добея. Уже не один год занимаюсь краеведением.  С участием неравнодушных жителей нашей деревни был собран и оформлен краеведческий материал об истории Добейского края и отправлен на республиканский конкурс «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры», где занял второе место в номинации  «за пошукавую і даследчую працу». 

Мне очень хотелось, чтобы мои земляки гордились своей малой родиной, зная какая у неё богатая история. А те, кто давно уехал из нашего края, могли бы вспомнить прошлое и узнать о настоящем. 

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Алла Бубен

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