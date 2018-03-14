Прямой эфир

Светлогорский район. Видео прислал Павел Ребко

14 марта 2018 14:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Меня зовут Павел Ребко. Я хочу предложить на конкурс свою работу. Это, скажем так, экранизация народного сказания о необычайном и загадочном месте-мёртвом озере в Светлогорском районе. Ещё будучи подростком, я впервые попал в это место. Уже тогда я был очень впечатлён. И спустя много лет родилась идея снять мини-фильм об этом таинственном озере. Что из этого получилось – судить вам.

Как красивы старинные сказания! Сколько в них души, местного колорита и многовековой истории. В Светлогорском районе есть такая легенда – о Синем озере невиданной красоты. Будто бы много сотен лет назад прокляла его княжна молодая, сделала воду мёртвой. Из поколения в поколение передают люди эту легенду. Решили рассказать о ней и мы...

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Павел Ребко

Другие новости рубрики

Все новости
Город Могилёв. Видео прислала Анита Купцова
14 марта 2018 13:21

Город Могилёв. Видео прислала Анита Купцова

Деревни Кривичи и Прудники, Мядельский район (Минская область). Видео прислал Анатолий Савицкий
14 марта 2018 13:06

Деревни Кривичи и Прудники, Мядельский район (Минская область). Видео прислал Анатолий Савицкий

Город Сенно (Витебская область). Видео прислали сотрудники Сенненской центральной районной библиотеки
14 марта 2018 10:10

Город Сенно (Витебская область). Видео прислали сотрудники Сенненской центральной районной библиотеки