Светлогорский район. Видео прислал Павел Ребко

Меня зовут Павел Ребко. Я хочу предложить на конкурс свою работу. Это, скажем так, экранизация народного сказания о необычайном и загадочном месте-мёртвом озере в Светлогорском районе. Ещё будучи подростком, я впервые попал в это место. Уже тогда я был очень впечатлён. И спустя много лет родилась идея снять мини-фильм об этом таинственном озере. Что из этого получилось – судить вам.

Как красивы старинные сказания! Сколько в них души, местного колорита и многовековой истории. В Светлогорском районе есть такая легенда – о Синем озере невиданной красоты. Будто бы много сотен лет назад прокляла его княжна молодая, сделала воду мёртвой. Из поколения в поколение передают люди эту легенду. Решили рассказать о ней и мы...