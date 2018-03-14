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Город Могилёв. Видео прислала Анита Купцова

14 марта 2018 13:21
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Меня зовут Анита Сергеевна Купцова. Я педагог-организатор
Государственного учреждения образования «Средняя школа №31 г. Могилева». Совместно с учениками школы готовили проект «Исторический Могилев». Позвольте представить Вам небольшое видео из этого проекта.

«В 1267 году на высоком холме у излучины Днепра при впадении в него речки
Дубровенки был заложен замок, вокруг которого в течение последующих веков
сформировался город Могилев. Минуты идут и проходят, меняется
время. История остаётся. В Могилеве – она живая». 

# Туризм # Год малой родины. Конкурс СТВ # Анита Купцова

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