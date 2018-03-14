Город Могилёв. Видео прислала Анита Купцова

Меня зовут Анита Сергеевна Купцова. Я педагог-организатор

Государственного учреждения образования «Средняя школа №31 г. Могилева». Совместно с учениками школы готовили проект «Исторический Могилев». Позвольте представить Вам небольшое видео из этого проекта.



«В 1267 году на высоком холме у излучины Днепра при впадении в него речки

Дубровенки был заложен замок, вокруг которого в течение последующих веков

сформировался город Могилев. Минуты идут и проходят, меняется

время. История остаётся. В Могилеве – она живая».