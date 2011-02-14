Таиланд занимает первое место в мире среди стран, куда возвращается наибольшее число туристов

Конечно, именно поздняя осень и тем паче, зима – лучшее время для поездки из наших суровых широт в жаркие страны. Может быть, с этим и не согласна официальная медицина, указывая на неблагоприятный для здоровья резки перепад температур и смену часовых поясов. Но тем не менее, душа поет и сердце трепещет об одной только мысли о грядущем отпуске, проведенном под ласковым солнышком на берегу тропического моря.

Положительные эмоции и есть залог богатырского здоровья. Пальму первенства среди зимней тропической экзотики вот уже последние 5-7 лет удерживает Таиланд. Туристов привлекает, во-первых, безвизовый режим. Во-вторых, конечно, обилие перевозки, удобства ее. На любой вкус: это и транзитные рейсы, это и рейсы российский авиакомпаний практически из всех крупных транспортных центров России.

Паттая – это всемирно известный, любимый не только русскими, но и миллионами путешественников из самых разных стран мира. Город-курорт, который находится всего в двух часах езды от столицы Таиланда Бангкока.

Сегодня в это трудно поверить, но всего четверть века назад только сами тайцы, да еще некоторые европейцы, работающие в Таиланде, знали о существовании небольшой рыбацкой деревеньки с ее песчаными пляжами, обрамленными кокосовыми пальмами.

Сегодня Паттая – главное курортное местечко страны миллиона улыбок, принесшее Таиланду славу туристической Мекки. Небольшая рыбацкая деревушка, замеченная в 60-е годы американскими военными как удачное место для отдыха воюющих во Вьетнаме солдат, выросла с тех пор в курорт мирового значения, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Таиланд занимает далеко не первое место в мире по количеству иностранных туристов: 16 миллионов туристов не так уж и много. Даже не в первой десятке. Однако Таиланд занимает первое место в мире по так называемому возвратному туризму. Это страна, в которую наибольшее количество туристов хочет и возвращается по второму, третьему, четвертому разу.

Гостиничный фонд Паттаи, что называется, богат и разнообразен. Здесь вы можете поселиться в guset-house за 10$ в сутки или снять президентский люкс за пару тысяч. Однако, в большинстве своем цены на проживание очень демократичные даже в пятизвездочных отелях. Самое главное – большинство отелей действительно отвечают заявленному уровню. Хотя официальной классификации отелей в Таиланде нет, и каждый владелец сам себе присваивает статус. Но как правило делает это вполне адекватно.

Местные фрукты – чуть ли не основное, ради чего стоит ехать в Таиланд. Таких экзотических, что большую часть названий и слышишь-то впервые. Бешеный, непередаваемый аромат дуриана, например. Такая смесь тропического запаха, запаха бензина и даже немного канализации. В общем, всем тем, кому нравится реальная Азия прогулки по Паттае понравятся, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Днем самая известная улица Паттаи совсем не похожа на тот всепоглощающий праздник жизни, что царит здесь всю ночь напролет. На планете очень мало мест способных перещеголять эту улицу многолюдностью, шумность, яркостью, музыкальностью и вкусностью. Здесь сосредоточена масса шикарных рыбных ресторанов. Такой дешевый стол морепродуктов вряд ли можно найти где-нибудь еще в мире. Потому что он свежий. Ни в одном ресторане в Паттае вы не увидите вчерашних даров моря. Их покупают в 4 утра у рыбаков и к концу вечера выбрасывают остатки.

В Таиланде очень популярны экскурсии к диким обезьянам. Их можно кормить остатками завтрака, потому что обезьяны голодные и только и ждут туристов. Двигаемся далее, на северо-запад страны, в самое сердце тропических джунглей. Некоторые отрезки пути преодолеваются по воде. Местные жители не просто используют каналы как водные артерии, но и живут на воде. Эта забава очень востребована туристами со всего света. Но эти водные в Таиланде не аутентичны, а рукотворны. Им всего чуть более ста лет, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Также в Таиланде можно покататься на слонах по тропическому лесу. Слоны в Таиланде добрые и миролюбивые. Есть те, что выращены и натренированы исключительно для того, чтобы развлекать туристов. Есть и рабочие, которые большую часть года вкалывают на лесозаготовках. А летом и большую часть осени, в разгар сезона дождей, они подрабатывают на катании гостей Таиланда. После поездки слоны покажу еще и шоу. Смогут открыть банку, выпить содержимое.