Ява – загадочный остров на границе Индийского и Тихого океана. Одного взгляда на дышащие вулканы достаточно, чтобы усталость от многочасового перелета как рукой сняло. Завораживает. Ява больше похожа на один сплошной муравейник, чем на непроходимые джунгли. На сегодняшний день этот остров – самый плотно заселенный в мире.

Ява не только самый густонаселенный остров, здесь еще самые активные вулканы в мире, самое сильное смешение культур и религий и самая большая буддийская святыня на земле – храм Боробудур. Хотя подавляющее число населения острова исповедует ислам, первой религией на острове был буддизм. В честь Будды и было построено это гигантское сооружение. Два миллиона блоков из черно-серого вулканического камня, выложенные в виде огромной модели буддийской космологии в самом сердце острова, в непроходимых джунглях. По одной из версий, посреди высохшего сегодня гигантского озера. Не удивительно, что к этому памятнику и по сей день не зарастает народная тропа.

Храм не случайно построен в самом центре острова. На этом месте всегда чувствуется какая-то энергетика. За свою более чем тысячелетнюю историю храм пережил не одно землетрясение, извержение вулканов и просто набеги вандалов. На протяжении нескольких веков он простоял покрытый вулканической пылью. Но два десятка лет назад был отреставрирован полностью. Для этого его пришлось сначала разобрать по блокам, каждый из них пронумеровать, чтобы потом выстроить заново. На этот раз вместо ломкого цемента предпочтение отдали мягкому алюминию и свинцу. На прослойку из этих металлов поставили шершавые блоки. Зачем так сложно? Чтобы очередное землетрясение или извержение вулкана не разрушило храм, которым мы можем восхищаться сегодня, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Боробудур полог загадок и мистических совпадений. За тысячелетнюю историю из более чем 500 статуй Будд полностью сохранились всего две. И лишь одна из них считается

магической. Более 20 лет назад террористы заложили несколько бомб в храм. Все взорвались, повредив отреставрированный недавно Боробудур. По странному стечению обстоятельств бомба у одной статуи Будды промолчала.

Не удивляйтесь, если гуляя по улочкам даже небольших яванских городов, вы вдруг наткнетесь на нетрадиционную для здешних мест архитектуру. Здесь часто можно встретить колониальный стиль. Тропический остров Ява всегда был одним из самых лакомых кусочков для колонизаторов. Дольше всех здесь продержались голландцы, да и то, благодаря пушкам. По тем временам – само грозное оружие.

Ява всегда была ареной индонезийской истории. Полвека назад остров был настолько хорошо, что десятки королевств сражались за право владеть им безраздельно. Голландцы прослышали о сказочной стране и захотели ее завоевать. В XVII веке их огромная флотилия пристала к берегам Явы. Чужеземцы заковали города в броню крепостных стен, украсили их новыми дворцами и каналами.

Сегодня потомки тех самых голландцев приезжаю на остров, но уже в качестве туристов и все удивляются, когда же яванцы успели построить эти огромные храмы и усыпальницы, которые до сих пор поражают размахом и роскошью. В перерывах между войнами и успели, причем, еще и с использованием всевозможных инженерных изысков, сообщает телекомпания «Столичное телевидение».

Побывать на Яве и не купить на память что-нибудь из местных тканей не простительно. Когда вы покупаете здесь, скажем, рубашку, гарантия того, что вы никогда не увидите подобную на улицах своего города у вас в кармане. Что касается цен, то парео и нашейный платок обойдутся порядка 800$.

Два могучих океана, омывающие остров, яркий коктейль из верований и традиций, невероятный симбиоз культур – вот то, что создает образ Явы.