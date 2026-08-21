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Белорусская Карелия! Побывали на Россонщине и посмотрели на уникальные озера

21 августа 2026 18:15
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Отправляемся в белорусскую Карелию! Природа щедро одарила эти места. Здесь сияет 192 озера в окружении таежных лесов, и если вы еще думаете, где провести свой отпуск, отправляйтесь на удивительную Россонщину, рассказали в программе «Путевка BY».

Дарим путевку на север страны, в самый лесистый район Беларуси! Здесь вы окунетесь в каскад озер и восхититесь голубым ожерельем. Республиканский ландшафтный заказник «Синьша» – подарок последнего поозерского ледника и поцелуй природы. Уникальный лесоозерный комплекс, включает истоки реки Дрисса и 24 озер! Виды здесь скандинавские. Различные холмы чередуются с озерными котловинами. 12 877 гектаров первозданной красоты! Отправляемся в зеленую экспедицию и открываем новую точку в экологическом туризме.

Комфортный кемпинг! Побывали на колоритной агроусадьбе на берегу реки Сервечь.

Белорусская Карелия! Побывали на Россонщине и посмотрели на уникальные озера -2

Стефания Лисиченок, директор Государственного природоохранного учреждения «ЭКО-РОСЫ»:
Заказник назван в честь озера Синьша. В чем уникальность нашего озера, в том, что здесь растет чилим – орех водяной, который занесен в Красную книгу, заготовка которого запрещена, но он является доказательством того, что наши озера ледниковые, потому то доказано, что этот орех жил еще при динозаврах. 

Заповедная долина. На планете «Синьша» будет немало открытий со знаком вау! Именно здесь находится самый большой полуостров в 2,5 километра! Чистейшие ледниковые озера соединены между собой протоками и образуют целую систему.

Подробности в видео.

# Туризм

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