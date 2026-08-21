Белорусская Карелия! Побывали на Россонщине и посмотрели на уникальные озера

Отправляемся в белорусскую Карелию! Природа щедро одарила эти места. Здесь сияет 192 озера в окружении таежных лесов, и если вы еще думаете, где провести свой отпуск, отправляйтесь на удивительную Россонщину, рассказали в программе «Путевка BY».

Дарим путевку на север страны, в самый лесистый район Беларуси! Здесь вы окунетесь в каскад озер и восхититесь голубым ожерельем. Республиканский ландшафтный заказник «Синьша» – подарок последнего поозерского ледника и поцелуй природы. Уникальный лесоозерный комплекс, включает истоки реки Дрисса и 24 озер! Виды здесь скандинавские. Различные холмы чередуются с озерными котловинами. 12 877 гектаров первозданной красоты! Отправляемся в зеленую экспедицию и открываем новую точку в экологическом туризме.