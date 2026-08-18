Беларусь делает акцент на маржинальные виды туризма – Машарский

Привлекательность белорусских здравниц обеспечивают высокая квалификация врачей и современная медицинская база. В 2025 году санатории приняли гостей из более чем 80 стран. Финансовые показатели растут. Около 95 % продаж приходится на путевки с лечением.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

Мы, конечно же, делаем акцент на наиболее маржинальные виды туризма. Это наш санаторно-курортный туризм, это опять же медицинский туризм. В настоящее время мы находимся по итогам 25-го года на отметке 2,4 % доли туризма в ВВП. Мы выстраиваем такую эшелонированную работу. Как вы справедливо отметили, туризм полностью перешел в экономический блок. И сейчас мы прежде всего выстраиваем цифровую аналитику, чтобы понимать, сколько к нам ездит иностранных граждан, из каких стран, в каком количестве, какие их сервисы и услуги интересуют, какой у них средний чек. Чтобы этот вопрос был управляемым. То есть государственная политика должна быть эффективной, и рассчитана использовать наши средства.