Комфортный кемпинг! Побывали на колоритной агроусадьбе на берегу реки Сервечь

Дарим карту туриста и открываем лучшие локации для отдыха в Вилейском районе. Если вы давно мечтали отправиться в поход, вы точно оцените живописную агроусадьбу на берегу реки Сервечь, рассказали в программе «Путевка BY».

Супруги Зеньковичи сделали ставку на кемпинг с удобствами. Это роскошный максимум в палаточном городке! Сохраняется атмосфера приключений, при этом не болит голова, как развести костер и приготовить еду. Остается ловить волны прекрасного, петь любимые песни под гитару и просыпаться под трели птиц. Идеально для семейного уикенда и тимбилдинга!