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Комфортный кемпинг! Побывали на колоритной агроусадьбе на берегу реки Сервечь

10 августа 2026 11:06
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Дарим карту туриста и открываем лучшие локации для отдыха в Вилейском районе. Если вы давно мечтали отправиться в поход, вы точно оцените живописную агроусадьбу на берегу реки Сервечь, рассказали в программе «Путевка BY».

Супруги Зеньковичи сделали ставку на кемпинг с удобствами. Это роскошный максимум в палаточном городке! Сохраняется атмосфера приключений, при этом не болит голова, как развести костер и приготовить еду. Остается ловить волны прекрасного, петь любимые песни под гитару и просыпаться под трели птиц. Идеально для семейного уикенда и тимбилдинга!

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Комфортный кемпинг! Побывали на колоритной агроусадьбе на берегу реки Сервечь-2

Владимир Зенькович, хозяин агроусадьбы:
Построить какое-то количество модных А-фреймов или каких-то коттеджей под сдачу было бы не так интересно, как провести романтическую ночь в палатке.

Татьяна Зенькович, хозяйка агроусадьбы:
Есть комфортные зоны – это санузлы, умывальники, дорожки, освещение, шатры, костровая зона. Основные такие локации, где люди с комфортом могут посидеть, отдохнуть, пообедать

Владимир Зенькович:
Есть те же самые удобства, как и в городской квартире. Наша территория позволяет одновременно принять, наверное, до 100 человек. Бывали иностранцы, в основном из России конечно. Приезжают из ближнего зарубежья.

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