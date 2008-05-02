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На Августовском канале открылся международный туристический сезон

02 мая 2008 17:45
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Первые 30 любителей активного отдыха из Польши по водному пути пересекли государственную границу. Несколько минут на оформление документов и первые в этом году любители активного отдыха из Польши спустили лодки на белорусской части Августовского канала. Открытию такого трансграничного туристического маршрута предшествовала серьезная подготовительная работа дипломатов обеих стран.

Поляки несколько месяцев готовились к сегодняшнему сплаву. Збигнев Генготек записался в туристическую группу одним из первых. Говорит, уникальный шанс отдохнуть и при этом познакомиться с соседней страной, не мог упустить.

Готовы туристы и к трудностям, которые ожидают их на канале. Протяженность белорусского водного пути более 20 километров и проплыть их на одном дыхании, уверяют организаторы, вряд ли удастся.

Гродненские туроператоры сегодняшний сплав называют не иначе как прорывом в деле привлечения западных гостей. Упрощенная процедура получения виз и беспрепятственное пересечение границы вызвали настоящий ажиотаж среди любителей активного отдыха.

Свое участие в трансграничном туристическом проекте подтвердила и Литовская сторона. Теперь западные гости могут посетить польскую и белорусскую части Августовского канала, а затем по Неману доплыть и до Друскиненкая.
# общество # Туризм

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