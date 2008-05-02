На Августовском канале открылся международный туристический сезон

Первые 30 любителей активного отдыха из Польши по водному пути пересекли государственную границу. Несколько минут на оформление документов и первые в этом году любители активного отдыха из Польши спустили лодки на белорусской части Августовского канала. Открытию такого трансграничного туристического маршрута предшествовала серьезная подготовительная работа дипломатов обеих стран.



Поляки несколько месяцев готовились к сегодняшнему сплаву. Збигнев Генготек записался в туристическую группу одним из первых. Говорит, уникальный шанс отдохнуть и при этом познакомиться с соседней страной, не мог упустить.



Готовы туристы и к трудностям, которые ожидают их на канале. Протяженность белорусского водного пути более 20 километров и проплыть их на одном дыхании, уверяют организаторы, вряд ли удастся.



Гродненские туроператоры сегодняшний сплав называют не иначе как прорывом в деле привлечения западных гостей. Упрощенная процедура получения виз и беспрепятственное пересечение границы вызвали настоящий ажиотаж среди любителей активного отдыха.



Свое участие в трансграничном туристическом проекте подтвердила и Литовская сторона. Теперь западные гости могут посетить польскую и белорусскую части Августовского канала, а затем по Неману доплыть и до Друскиненкая.