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Ассоциацию караванеров планируют создать в Беларуси

08 апреля 2013 06:00
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Новости Беларуси. Ассоциацию караванеров планируют создать в Беларуси. С такой инициативой выступило Минспорта и туризма. Речь о тех, кто предпочитает путешествовать, что называется, «со всем своим» и отправляется в дальний путь в «доме на колесах».

Решено, что для развития караванинга в стране необходимо строить больше кемпингов. Это поможет привлечь в Беларусь большее число туристов, ведь, как известно, такой вид отдыха очень распространен сегодня в Европе и Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Государственная политика в сфере туризма # Государственная политика # Туризм

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