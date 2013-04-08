Новости Беларуси. Ассоциацию караванеров планируют создать в Беларуси. С такой инициативой выступило Минспорта и туризма. Речь о тех, кто предпочитает путешествовать, что называется, «со всем своим» и отправляется в дальний путь в «доме на колесах».

Решено, что для развития караванинга в стране необходимо строить больше кемпингов. Это поможет привлечь в Беларусь большее число туристов, ведь, как известно, такой вид отдыха очень распространен сегодня в Европе и Соединенных Штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.