Прямой эфир

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой

07 января 2016 17:45
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Именно зимой организму легче переваривать пищу, в состав которой входят такие ингредиенты, как морковь, яблоки и апельсины.

Зима – это прекрасная пора для всего: от моды, еды до путешествий. Зимой мы острее чувствуем голод и поэтому жадно поглощаем пищу. Особенно ту, которая может согреть нас в холодную пору!

Представляется список из 8 зимних блюд, которые особенно порадуют Вас в холодную погоду.

1. Суртэ Андию

Это блюдо из кухни гуджарати обязательно принесёт вам наслаждение! Родом из индийского города Сурат, Суртэ Андию является смесью овощей. В переводе с гуджаратского языка название блюда означает «перевёрнутый глиняный горшок».

В состав блюда входят зелёная фасоль, бобы, бэби-картофель, бананы, маленькие баклажаны и пряная мука из турецкого гороха.

Вы просто обязаны попробовать его этой зимой!

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-1

2. Гаджар ка халва

Превосходный морковный десерт просто растает во рту. Возьмите тёртую морковь, сахар, топлёное масло, молоко и орехи и наполните холодную зимнюю ночь идеальным ароматом индийского десерта. Вкусно так, что пальчики оближешь!

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-4

3. Сарсон да сааг

Это популярное блюдо пенджабской кухни стало знаменитым благодаря Болливуду. Густой соус из горького листового овоща едят вместе с кукурузной лепёшкой, известной также под названием Макки ди роти. Для вкуса к ней добавляют небольшое количество топлёного масла.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-7

4. Карри с бараниной

Это странное, но достойное внимания блюдо – сочетание баранины и большого количества пальмового сахара. Это жидкое блюдо едят по большей части в Западной Бенгалии и Ориссе. Его стоит попробовать именно зимой.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-10

5. Сев Тамета ню шаак

В этом блюде помидоры и лук готовятся вместе с севом (индийской закуской) и гаатией (острой гуджаратской закуской). Иногда при его приготовлении добавляются и другие овощи. Блюдо подаётся с лепёшкой – тепла или баджра на ротли.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-13

6. Морковно-имбирный суп

Из моркови можно сварить суп, добавив туда немного имбиря. Имбирь придаст морковному супу тонкую чайную нотку и согреет вас до кончиков пальцев ног.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-16

7. Алу метхи

Это восхитительное блюдо состоит из картофеля, запечённого с листьями пажитника с добавлением сочетания специй. Пажитник – это зелёный листовой овощ, богатый питательными веществами и обладающий уникальным вкусом.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-19

8. Мясо утки

Это блюдо из Кашмира очень любят есть зимой с сушёными овощами, копчёной рыбой и дикими травами. Звучит очень экзотично.

8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой-22

Перевод с www.india.com: Светлана Конашевская

# Еда # Туризм

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