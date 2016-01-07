8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой
Именно зимой организму легче переваривать пищу, в состав которой входят такие ингредиенты, как морковь, яблоки и апельсины.
Зима – это прекрасная пора для всего: от моды, еды до путешествий. Зимой мы острее чувствуем голод и поэтому жадно поглощаем пищу. Особенно ту, которая может согреть нас в холодную пору!
Представляется список из 8 зимних блюд, которые особенно порадуют Вас в холодную погоду.
1. Суртэ Андию
Это блюдо из кухни гуджарати обязательно принесёт вам наслаждение! Родом из индийского города Сурат, Суртэ Андию является смесью овощей. В переводе с гуджаратского языка название блюда означает «перевёрнутый глиняный горшок».
В состав блюда входят зелёная фасоль, бобы, бэби-картофель, бананы, маленькие баклажаны и пряная мука из турецкого гороха.
Вы просто обязаны попробовать его этой зимой!
2. Гаджар ка халва
Превосходный морковный десерт просто растает во рту. Возьмите тёртую морковь, сахар, топлёное масло, молоко и орехи и наполните холодную зимнюю ночь идеальным ароматом индийского десерта. Вкусно так, что пальчики оближешь!
3. Сарсон да сааг
Это популярное блюдо пенджабской кухни стало знаменитым благодаря Болливуду. Густой соус из горького листового овоща едят вместе с кукурузной лепёшкой, известной также под названием Макки ди роти. Для вкуса к ней добавляют небольшое количество топлёного масла.
4. Карри с бараниной
Это странное, но достойное внимания блюдо – сочетание баранины и большого количества пальмового сахара. Это жидкое блюдо едят по большей части в Западной Бенгалии и Ориссе. Его стоит попробовать именно зимой.
5. Сев Тамета ню шаак
В этом блюде помидоры и лук готовятся вместе с севом (индийской закуской) и гаатией (острой гуджаратской закуской). Иногда при его приготовлении добавляются и другие овощи. Блюдо подаётся с лепёшкой – тепла или баджра на ротли.
6. Морковно-имбирный суп
Из моркови можно сварить суп, добавив туда немного имбиря. Имбирь придаст морковному супу тонкую чайную нотку и согреет вас до кончиков пальцев ног.
7. Алу метхи
Это восхитительное блюдо состоит из картофеля, запечённого с листьями пажитника с добавлением сочетания специй. Пажитник – это зелёный листовой овощ, богатый питательными веществами и обладающий уникальным вкусом.
8. Мясо утки
Это блюдо из Кашмира очень любят есть зимой с сушёными овощами, копчёной рыбой и дикими травами. Звучит очень экзотично.
Перевод с www.india.com: Светлана Конашевская