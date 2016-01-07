8 восхитительных блюд индийской кухни, которые обязательно нужно попробовать этой зимой

Именно зимой организму легче переваривать пищу, в состав которой входят такие ингредиенты, как морковь, яблоки и апельсины.

Зима – это прекрасная пора для всего: от моды, еды до путешествий. Зимой мы острее чувствуем голод и поэтому жадно поглощаем пищу. Особенно ту, которая может согреть нас в холодную пору!

Представляется список из 8 зимних блюд, которые особенно порадуют Вас в холодную погоду.

1. Суртэ Андию

Это блюдо из кухни гуджарати обязательно принесёт вам наслаждение! Родом из индийского города Сурат, Суртэ Андию является смесью овощей. В переводе с гуджаратского языка название блюда означает «перевёрнутый глиняный горшок».

В состав блюда входят зелёная фасоль, бобы, бэби-картофель, бананы, маленькие баклажаны и пряная мука из турецкого гороха.

Вы просто обязаны попробовать его этой зимой!