Прямой эфир

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год

28 декабря 2015 17:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый год для одних – праздник личный, его встречают в семейном кругу. Для других – повод весело провести время в большой компании и, возможно, подальше от дома. Так вот для тех, кто еще не решил, где и как отметить главную ночь в году, представляем 10 сказочно красивых городов, впечатляющих масштабом новогодних гуляний! 

1. Нью-Йорк

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-1

Встретить Новый Год в Нью-Йорке – мечта сотен миллионов людей со всего мира. Каждый год мы видим кадры гуляний на Таймс Сквер и безумно хотим сами там оказаться. Миллионы отдыхающих собираются в ночь на 1 января в неоновом эпицентре города, где соединяются Бродвей и Седьмая авеню. Они ждут, когда огромный светодиодный шар спустится с бывшего здания New York Times, в честь которого и была названа эта легендарная площадь. Этой американской традиции уже больше 100 лет.

2. Лас-Вегас

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-4

Не хотите ли встретить Новый год в игровом стиле в Лас-Вегасе, где миллионы фейерверков взрываются вспышками над множеством отелей и казино, расположенных на знаменитой улице Стрип? 31 декабря город просто заполонён десятками тысяч людей, которые приехали посетить праздничные концерты и выступления с участием мировых звёзд. Гуляния продолжаются до тех пор, пока не взойдёт солнце.

3. Рио-де-Жанейро

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-7

Ревейон – празднование Нового года в Рио-де-Жанейро – является одним из самых масштабных празднований во всём мире. Одевшись в костюмы жриц афро-бразильской религии Кандомбле, миллионы местных жителей и туристов выходят на городские пляжи и в полночь бросают цветы в море в честь африканской морской богини Йемайя. Эта традиция смешалась корнями с традицией почитания христианами Девы Марии. После окончания церемонии в барах, ресторанах и на улицах начинаются празднования – звучит музыка, танцуют люди...

4. Лондон

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-10

Миллионы нетерпеливых лондонцев выстраиваются вдоль набережной Темзы и собираются на Трафальгарской площади в ожидании, когда город «утонет» в красках и вспышках. В полночь Биг Бен отбивает 12 громогласных ударов, возвещая о начале нового года. Глаза всех присутствующих прикованы к Лондонскому «глазу» – знаменитому колесу обозрения, которое вращается, охваченное фейерверками. В городе проходят также световые шоу, саундтреком которых выступает британская рок-музыка.

5. Париж

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-13

В канун Нового года «Город света» превращается в город фейерверков. Сотни тысяч людей собираются на Елисейских полях с бокалами шампанского в руках, чтобы полюбоваться на Эйфелеву башню. В полночь вся железная конструкция башни «вспыхивает» фейерверками. Это ли не самое восхитительное новогоднее зрелище?! Также отпраздновать Новый год в Париже можно у Базилики Сакре-Кёр и в районе Трокадеро.

6. Мадрид

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-16

Жители Мадрида празднуют Новый год, съедая 12 виноградин – по одной за каждый удар часов в полночь. Считается, что вам повезёт в новом году, если вы успеете съесть все 12 ягод вовремя. Десятки тысяч людей собираются у часов на площади Пуэрта-дель-Соль ради ежегодного ритуала, а затем выходят на улицу Гран-Виа, чтобы посмотреть салют.

7. Бейрут

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-19

Празднование Нового года – это своего рода знак, что всё будет хорошо в столице ранее истерзанного войной Ливана. Тысячи людей приходят в сердце Бейрута – на площадь Мучеников, чтобы посмотреть световое шоу на часовой башне города.  В полночь парочки начинают целоваться, а фейерверки – взрываться, заливая светом церковные шпили и минареты мечети, превращая город в эклектичный мегаполис.

8. Токио

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-22

Новый год в Токио – это заполненные людьми улицы и рестораны, многие из которых едят гречневую лапшу, чтобы обеспечить себе здоровье и счастье в новом году. Колокола храмов отсчитывают секунды до полуночи, добавляя празднику сказочности. Останьтесь в городе вплоть до 2 января и вы сможете увидеть очень редкое явление – император открывает территорию дворца для посещения публикой.

9. Остров Рождества

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-25

Названный в честь ещё одного волшебного праздника, Остров Рождества или Киритимати – это одно из первых заселённых мест в мире, где празднуют Новый год. На острове живёт около 5 000 человек. Новый год для них – очень личный праздник. Большая часть острова находится под защитой заповедника.

10. Сидней

Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год-28

Чтобы отпраздновать Новый год, жители города и туристы выходят на набережную. Легендарный Харбор-Бридж и рядом стоящие здания в полночь «разрывают» небо одним из самых зрелищных шоу фейерверков.

Перевод с travel.nationalgeographic.com: Светлана Конашевская

# Новый год # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
Где встретить Новый год? – агроусадьбы Минской области подготовили праздничные программы для своих постояльцев
27 декабря 2015 16:17

Где встретить Новый год? – агроусадьбы Минской области подготовили праздничные программы для своих постояльцев

Как в «Аватаре»: самый длинный стеклянный мост в мире построили в Китае
09 декабря 2015 11:22

Как в «Аватаре»: самый длинный стеклянный мост в мире построили в Китае

Беларусь заняла 2-е место в мире по уровню развития агротуризма – корреспондент «Картины мира» посетила отечественные усадьбы
05 декабря 2015 16:13

Беларусь заняла 2-е место в мире по уровню развития агротуризма – корреспондент «Картины мира» посетила отечественные усадьбы