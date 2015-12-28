Топ-10 городов, где можно сказочно отпраздновать Новый год

Новый год для одних – праздник личный, его встречают в семейном кругу. Для других – повод весело провести время в большой компании и, возможно, подальше от дома. Так вот для тех, кто еще не решил, где и как отметить главную ночь в году, представляем 10 сказочно красивых городов, впечатляющих масштабом новогодних гуляний! 1. Нью-Йорк

Встретить Новый Год в Нью-Йорке – мечта сотен миллионов людей со всего мира. Каждый год мы видим кадры гуляний на Таймс Сквер и безумно хотим сами там оказаться. Миллионы отдыхающих собираются в ночь на 1 января в неоновом эпицентре города, где соединяются Бродвей и Седьмая авеню. Они ждут, когда огромный светодиодный шар спустится с бывшего здания New York Times, в честь которого и была названа эта легендарная площадь. Этой американской традиции уже больше 100 лет. 2. Лас-Вегас

Не хотите ли встретить Новый год в игровом стиле в Лас-Вегасе, где миллионы фейерверков взрываются вспышками над множеством отелей и казино, расположенных на знаменитой улице Стрип? 31 декабря город просто заполонён десятками тысяч людей, которые приехали посетить праздничные концерты и выступления с участием мировых звёзд. Гуляния продолжаются до тех пор, пока не взойдёт солнце. 3. Рио-де-Жанейро

Ревейон – празднование Нового года в Рио-де-Жанейро – является одним из самых масштабных празднований во всём мире. Одевшись в костюмы жриц афро-бразильской религии Кандомбле, миллионы местных жителей и туристов выходят на городские пляжи и в полночь бросают цветы в море в честь африканской морской богини Йемайя. Эта традиция смешалась корнями с традицией почитания христианами Девы Марии. После окончания церемонии в барах, ресторанах и на улицах начинаются празднования – звучит музыка, танцуют люди... 4. Лондон

Миллионы нетерпеливых лондонцев выстраиваются вдоль набережной Темзы и собираются на Трафальгарской площади в ожидании, когда город «утонет» в красках и вспышках. В полночь Биг Бен отбивает 12 громогласных ударов, возвещая о начале нового года. Глаза всех присутствующих прикованы к Лондонскому «глазу» – знаменитому колесу обозрения, которое вращается, охваченное фейерверками. В городе проходят также световые шоу, саундтреком которых выступает британская рок-музыка. 5. Париж

В канун Нового года «Город света» превращается в город фейерверков. Сотни тысяч людей собираются на Елисейских полях с бокалами шампанского в руках, чтобы полюбоваться на Эйфелеву башню. В полночь вся железная конструкция башни «вспыхивает» фейерверками. Это ли не самое восхитительное новогоднее зрелище?! Также отпраздновать Новый год в Париже можно у Базилики Сакре-Кёр и в районе Трокадеро. 6. Мадрид

Жители Мадрида празднуют Новый год, съедая 12 виноградин – по одной за каждый удар часов в полночь. Считается, что вам повезёт в новом году, если вы успеете съесть все 12 ягод вовремя. Десятки тысяч людей собираются у часов на площади Пуэрта-дель-Соль ради ежегодного ритуала, а затем выходят на улицу Гран-Виа, чтобы посмотреть салют. 7. Бейрут

Празднование Нового года – это своего рода знак, что всё будет хорошо в столице ранее истерзанного войной Ливана. Тысячи людей приходят в сердце Бейрута – на площадь Мучеников, чтобы посмотреть световое шоу на часовой башне города. В полночь парочки начинают целоваться, а фейерверки – взрываться, заливая светом церковные шпили и минареты мечети, превращая город в эклектичный мегаполис. 8. Токио

Новый год в Токио – это заполненные людьми улицы и рестораны, многие из которых едят гречневую лапшу, чтобы обеспечить себе здоровье и счастье в новом году. Колокола храмов отсчитывают секунды до полуночи, добавляя празднику сказочности. Останьтесь в городе вплоть до 2 января и вы сможете увидеть очень редкое явление – император открывает территорию дворца для посещения публикой. 9. Остров Рождества

Названный в честь ещё одного волшебного праздника, Остров Рождества или Киритимати – это одно из первых заселённых мест в мире, где празднуют Новый год. На острове живёт около 5 000 человек. Новый год для них – очень личный праздник. Большая часть острова находится под защитой заповедника. 10. Сидней