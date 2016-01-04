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Календарь туристических событий на 2016 год появился в Беларуси

04 января 2016 07:50
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Новости Беларуси. Календарь туристических событий на 2016 год появился в Беларуси. В него вошли события в столице и регионах, которые могут быть интересны для гостей нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это концерты, выставки, театральные форумы, обрядовые праздники, спортивные мероприятия. В каждом месяце их запланировано не менее 10.

В течение года этот список будет дополняться.

Мероприятия, которые могут заинтересовать иностранных туристов, будут рекламироваться за рубежом. Так, события в Бресте и Гродно логично продвигать на польском и литовском рынке, а мероприятия в Мстиславле могут заинтересовать российскую аудиторию.

Календарь событий можно найти на сайте Национального агентства по туризму.

# Туризм # Отдых

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