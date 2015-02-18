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Возможно ли это: влюбиться в человека и в сообщения человека, сидящего по ту сторону экрана?

18 февраля 2015 09:50
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Даже в больших городах среди сотен людей бывает очень непросто найти свою половинку. После многочисленных попыток наладить свою личную жизнь в реальном мире начинаешь задумываться, может попытаться в Интернете? Возможно ли это – влюбиться в фотографию и сообщения от человека, сидящего по ту сторону экрана, можно ли в сети встретить свою любовь?

Сергей Прыженков:   
Сегодня большинство знакомств зарождается в интернете. Хорошо это или плохо судить не нам, но такова тенденция 21 века.

Вот и Сергей с Анной не стали исключением. Они долго переписывались, перед тем как увидеться и когда посмотрели друг другу в глаза, не смогли больше расстаться.

Анна Прыженкова:
Мы стали жить вместе спустя 3 месяца, а спустя полгода с нашего знакомства Сережа сделал мне предложение.

Сергей Прыженков:
Этим летом будет уже 5 лет как мы вместе, у  нас двое прекрасных деток и мы очень счастливы.

Иногда бывает, что одной встречи недостаточно, чтобы рассмотреть свою половинку. Наша героиня познакомилась с Олегом несколько лет назад, они вели долгие переписки, но когда увиделись, не произошло той самой искры.  Разбежались. Катя вышла замуж, родила ребенка. Когда Олег снова ее отыскал - вновь отказ, ведь у неё уже была семья. Правда, как оказалось, не крепкая. Развод. А когда Олег в очередной раз нашел ее в сети и предложил встретиться, Катя подумала - это судьба.

Екатерина Слижук:
Когда мы в третий раз встретились, как говорится Бог любит троицу, тогда я в нем увидела того мужчину, которого ждала всю свою жизнь.

Они попали в виртуальные сети – это про них. Но в данном случае, это –приятное «заключение». И провести в этих путах теперь они решили уже всю оставшуюся жизнь!

Интернет – это действительно сеть, которая связывает миллионы, миллионы жаждущих общения. Но там можно найти как свою любовь, так и лучшего друга.

Любовь или настоящая дружба приходят неожиданно, и никогда не угадаешь, где найдётся этот близкий по духу, а для кого и … по сердцу человек: в троллейбусе, в театре или в интернете. Ищите! Смотрите по сторонам! Общайтесь!  Главное, чтобы не «одиночество в сети». Потому что «остаться без друзей - самое горшее, после нищеты, несчастье». 

 

# Интернет # Фотофакт # Это интересно # Мария Богатырь

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