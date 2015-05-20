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Владелица конюшни Елена Лешик: Лошади - это часть моей жизни!

20 мая 2015 11:46
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Свою первую встречу с лошадью Елена Лешик уже и не вспомнит, ведь это было, когда дедушка научил их уверенно стоять на ногах.

Годы упорных тренировок, профессиональные соревнования, регулярные конные прогулки в свободное время. Лошади стали частью жизни Елены.

Сегодня в хозяйстве Елены три лошадки. К каждой из них нужен особый подход.  

Для того, чтобы научиться уверенно держаться в седле и годы упорных тренировок.

Если вы хотите получить удовольствие от обычной конной прогулки, достаточно пройти традиционный инструктаж и ознакомиться со снаряжением вашего четвероногого спутника. Когда вы сели на коня, действует главное правило: ни в коем случае не выпускайте поводья из рук. Это и руль, и тормоз.

# Человек и животные # Фотофакт # Елена Лешик

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