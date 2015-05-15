Плюсы и минусы саженцев с закрытой корневой системой

Все садоводы стараются посадить растения весной в период с апреля по май, чтобы они успели прижиться до наступления холодов и хорошо перенесли зиму. Однако не всегда это удается сделать в назначенные сроки. В таком случае саженцы лучше выбирать с закрытой корневой системой.

Данный способ подходит для большинства плодовых и декоративных культур, плохо переносящих пересадку.

Иногда бывает, что торговцы помещают саженцы с открытой корневой системой в контейнер и продают их как контейнерное растение.

Хвойные растения при такой грубой пересадке часто погибают. Листья ненадолго приживаются., почти не дают прироста в первый год после посадки.

Однако и у саженцев в контейнерах существуют недостатки. Земля скрывает от покупателей возможные заболевания корней. Яблони и груши, например, могут быть повреждены корневым раком.

Их лучше приобретать с открытыми корнями. Будьте внимательны!