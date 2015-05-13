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Как правильно подобрать солнцезащитные очки? Тренды этого сезона

13 мая 2015 09:55
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Предки современных солнцезащитных очков оберегали еще глаза эскимосов. Спустя сотни лет такие очки трасформировались и теперь это не только защита от ультрофиолетовых лучей, но и модный аксессуар.

У известного телерадиоведущего и шоумена Юрия Царёва большая коллекция очков. Уже сейчас в ней насчитывается около 260 пар. 

Собрать такую коллекцию сложно, потому начнём с простого. Помните, что солнцезащитные очки должны подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Блондинкам можно выбрать оправу потемнее. Для брюнеток лучше оттенить цвет волос более светлыми и яркими очками. Рыжеволосым стилисты рекомендуют очки зеленоватых, голубых и фиолетовых тонах.

Популярны в этом сезоне очки Clubmaster. Такие очки как нельзя лучше подойдут людям с удлиненной формой лица или треугольной. Для представительниц сердцевидной формы лица отлично подойдут квадратные очки. В тренде этого года - модели в стиле Гарри Поттера и Джона Леннона.  Так называемые «очки-бабочки», «кошачий глаз» остаются актуальными и этим летом. Классические «авиаторы» всегда в моде. Они - символ независимости и уверенности.  

# Фотофакт # Очки # Юрий Царёв # Полезные советы

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