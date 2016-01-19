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«В здоровом теле – здоровый дух!» Традиционная зимняя забава: купание в проруби

19 января 2016 09:21
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Целебные свойства холодной воды известны еще со времен Гиппократа. И хотя сегодня ведутся дискуссии на тему моржевания – те, кто хоть раз испытал на себе ощущение холодового шока – уже не могут отказаться от удовольствия окунаться в ледяную воду. А все потому, что в момент ныряния происходит выброс в кровь эндорфинов – гормонов радости.

Однако закаливается  народ  не только ради собственного удовольствия -  о благотворном влиянии ледяной воды на человеческий организм можно говорить часами. Если нет противопоказаний – слабого иммунитета, заболевания почек, повышенного давления и сахарного диабета, вы не беременны и не имеете гинекологических проблем – можно смело начинать закаливания! Постепенно приучать свой организм к холодной воде.

При таких процедурах  в организме активизируются внутриобменные процессы, благодаря чему сгорает лишний жир и уменьшается вес. Снижается уровень холестерина и сахара в крови, увеличивается выработка  гормонов и замедляется старение клеток. А заряд бодрости обеспечен на целый день!

Новичкам, желающим присоединится к закоренелым моржам, стоит обязательно проконсультироваться с врачом и только после обследования и одобрения доктором можно вступать в клуб моржей!  

Но даже опытным ныряльщикам следует готовиться к окунанию. Легкая гимнастика для разогрева и только потом – ледянуя купель.  После купания быстро вытираемся насухо и одеваем теплую, сухую одежду. Полезно согревать организм травяным чаем.

# Купание в проруби # Фотофакт # Светлана Шатёр # Михаил Халево

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