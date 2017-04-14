В шаге от мега удачи: 25 финалистов последних 5 туров игры «Удача в придачу» наградили поощрительными призами

Благодаря «Евроопту» своим собственным жильём в столице обзавелись уже 10 самых удачливых участников игры «Удача в придачу!». Но в каждом туре игры были и те, кого от главного приза отделяла всего одна цифра игрового кода. Они видели свою фамилию на экране телевизора в прямом эфире рядом с фамилиями соперников, но в итоге удача ускользала. Эти участники не считают себя проигравшими и продолжают верить в удачу, а «Евроопт» решил подкрепить их веру поощрительными призами. Каждому игроку – денежный сертификат на 500 руб, планшет и корзина с приятными подарками.

Особенная атмосфера, полная искренних поздравлений и позитивных эмоций царила в минском торгово-развлекательном центре «Е-сити» на ул. Денисовская, 8, где по традиции проводятся все розыгрыши призов от «Евроопт». 25 финалистов последних 5 туров игры «Удача в придачу», которым чуть-чуть не повезло, здесь на церемонии награждения чувствовали себя настоящими победителями, уверяя, что на фортуну нисколько не в обиде!

А среди претендентов на квартиру в 26-м туре игры оказались два сотрудника торговой сети «Евроопт», в том числе и Наталья Баланюк. Но фортуна все-таки выбрала обычного покупателя. Квартира досталась 26-летней Светлане Мирошниковой из Полоцка. Такой поворот событий девушку нисколько не расстроил.

Как видим, в выигрыше оказались не только супервезунчики, которым достались квартиры, но и те, кому до мегаудачи оставался буквально один шаг, а точнее, шар с заветной цифрой игрового кода. И теперь становится очевидным секрет популярности «Евроопта» в стране – это его постоянная забота о своих покупателях. Каждый шаг, каждая акция, каждый новый проект диктуются стремлением компании сделать для каждого из нас самые обычные покупки приятнее.

Так, игра «Удача в придачу!», захватившая страну, максимально проста и прозрачна, при этом не требует никаких усилий или вложений: покупаешь необходимые товары – имеешь шанс выиграть квартиру, машину и отдых.

Бонстики, наделавшие столько шума, – это просто приятное дополнение к покупкам, которое радует детей. А как показала практика даже взрослых!

Развитие электронных сервисов «Е-доставка» и «ГиперМолл» – это желание компании сделать доступным весь ассортимент столичных гипермаркетов для жителей даже самых маленьких и отдаленных деревень, при этом предложив на товары наиболее доступные цены.

Даже в мелочах «Евроопт» остается верен себе – в автомобилях, которые разыгрываются в игре «Удача в придачу!», установлены в том числе и автоматические коробки передач. Ведь большинство покупателей сети – женщины, а дамам удобнее и проще водить машину с такой трансмиссией!

И уж тем более проявлением искренней заботы о покупателях стало желание «Евроопта» организовать для них достойный летний отдых. Всю весну и лето в каждом туре игры «Удача в придачу!» 40 счастливчиков будут получать путевки на двоих на лучшие мировые курорты в лучшие пятизвездочные отели – в разных странах и на разных морях, и все это с богатой экскурсионной программой.