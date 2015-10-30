Прямой эфир

В каких ещё целях можно использовать оливковое масло?

30 октября 2015 12:23
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Многие хозяйки не могут обойтись на кухне без оливкового масла. Но использование масла только кухней не ограничивается.

Изделие из нержавеющей стали заблестит как новое, если протереть его оливковым маслом. Масло лучшее средство для чистки и полировки таких изделий. Ведь многие чистящие средства содержат вещества, разъедающие верхний слой.

Замучили скрипучие петли дверей? Смажьте их оливковым маслом.

Закончился гель для бритья? Не беда! Воспользуйтесь оливковым маслом.

Кстати, в этом случае масло заменит ещё и гель после бритья, не допустив раздражения и смягчая кожу.

Оливковое масло хорошо зарекомендовало себя в косметологии. Скраб с оливковым маслом прекрасно избавляет кожу от «мёртвых клеток». А чтобы оживить сухие волосы, достаточно раз в неделю делать маску из оливкового масла.

Масло поможет сохранить и красоту маникюра.

Оливковое масло можно также использовать в качестве крема для обуви. Эффект потрясающий.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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