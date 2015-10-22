Секреты женственности. Как правильно наносить духи, чтобы аромат держался дольше?

Осенью воздух наполнен особенным благоуханием. Природа в связи со сменой сезона меняет и свои ароматы.

Правильное нанесение парфюма - это целое искусство, с помощью которого можно многое рассказать о себе. Либо, напротив, окутать себя дымкой загадки.

Как известно, духи могут быть и летними, и холодными. Или зимними и теплыми.

В холодную погоду можно надушиться крепкими духами, особенно, если вы собираетесь на прогулку возле реки, так как речное испарение немного приглушает запах духов.

Лучшие точки для нанесения ароматов - те, где прощупывается пульс: запястья, сгиб локтей, колени и шея. Эти участки тела теплее, чем остальные. На них аромат проснётся быстрее.

Если вы нанесли на запястье каплю духов, то не размазывайте ее и растирайте. Вы разрушаете молекулы эфирных масел, изменяете химическую реакцию парфюма, и аромат искажается.

Ещё одним распространенным местом для духов являются волосы. Благодаря своей структуре, волосы интенсивно впитывают в себя аромат.

Большинство женщин, следуя советам своей бабушки, пытаются соблазнить любимого кавалера, обрызгивая духами область за ушами. Но этого делать не стоит!

Парфюмеры предупреждают, что в этих зонах находится высокая концентрация кожного жира, в котором ароматы держатся меньше, так как он быстрее поглощает их.

Парфюмеры не советуют использовать любимые духи на одежде. Вы легко испачкаете белоснежные вещи или наряд из шелка, на которых после нанесения парфюма остаются жирные пятна и разводы.

Учтите, что любые духи, вступая в химическую реакцию с тканью, сильно меняют свой аромат. А запах порошка или ополаскивателя, сделают любимый парфюм не узнаваемым.

Если вы хотите, чтобы тяжёлый парфюм стал лёгким, распылите парфюм в воздухе и пройдите через это облако.

Аромат - это крылья красоты. Носите его с удовольствием!