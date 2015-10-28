Китайская гимнастика. Польза оздоровительной системы Цигун

Уже не одно тысячелетие цигун-терапию используют для повышения работоспособности, исцеления от болезней, продолжения жизни и достижения долголетия. В переводе с китайскогоязыка «ци» - это жизненная энергия, а «гун» -управление.

Система «цигун» не имеет возрастных ограничений. Все упражнения выполняются в медленном темпе. Что позволяет заниматься такой гимнастикой даже людям пожилого возраста и тем, у кого повышенное давление.

Специалисты говорят, если регулярно выполнять весь комплекс упражнений, улучшается осанка, гибкость тела, увеличивается кровоснабжение головного мозга и внутренних органов.

Лучшего всего заниматься цигун с самого утра или с 8 до 10 часов вечером. Самое главное в этой гимнастике - правильное дыхание.

Кстати, разноцветные майки у учеников не просто так. Каждый цвет обозначает уровень подготовки занимающегося. После месяца занятий и сдачи нормативов, обучаемый получает зеленую майку. Изучив следующие, базовыеупражнения, он получает майку другого цвета – красного. На третьей ступени – желтого цвета. А на четвертой – майку белого цвета и статус – «помощник инструктора». В чёрный цвет облачаются только инструкторы.