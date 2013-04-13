В Бресте байкеры и велосипедисты совместным шествием открыли мото-вело сезон

Новости Беларуси. В Бресте открыли мото-вело сезон. Десятки любителей езды на двухколёсном транспорте собрались в центе города, чтобы весело и торжественно дать старт весенним прогулкам. Тем более, что погода подарила брестчанам теплый день. Велосипедисты и байкеры вместе проехали по центральным улицам города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В областной центр приехали также велосипедисты из соседних стран. Открытие сезона для них — праздник долгожданный. Фигурное вождение, прохождение полосы препятствий — водители показали высокое мастерство и получили заслуженные аплодисменты.

Виктор Исаевский, участник велопробега:

Что для ас открытие сезона? Это, прежде всего, увлекательные путешествия, новые интересные знакомства, новые друзья.

Владимир Бобко, участник велопробега:

Мы с нетерпением ждали этого дня, когда мы проведем совместную вело акцию в городе Бресте. Это свежий воздух, чистые улицы, улыбки.