Zumba - новое танцевальное направление фитнеса

Вы готовы приобрести отличную форму и доставить себе море удовольствия? Именно в этом и состоит суть программы Zumba (Зумба). Это развлекательная танцевальная фитнес-вечеринка с простыми для выполнения движениями в латиноамериканском стиле, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Алена Германчук, инструктор международного класса по Zumba:

Это очень полезно для сжигания жира, для выносливости. В основе всего лежит интервальная тренировка. Огромная нагрузка на весь организм - люди мокрые. Это прежде всего для похудения.

Основа нагрузки - ритмичные движения, которые человек выполняет под специфическую музыку - упрощенную версию сальсы, меренге, кумбия и реггетона.

Алена Германчук:

Это очень простые движения. Это эмоционально. Люди получают огромную нагрузку на организм, прежде всего, и огромную эмоциональную нагрузку. Люди выходят уставшие, но всегда с улыбкой на лице. Атмосфера дискотеки здесь.

Зумба помогает миллионам людей сжигать калории и получать удовольствие, приобретая здоровье. Совсем скоро вы заметите, что начинаете приходить в форму, а уровень вашей энергии будет повышаться. Фитнес-вечеринка Зумба не имеет аналогов. Организм человека получает аэробную нагрузку различной степени интенсивности. При этом занятия Зумба не утомляют центральную нервную систему. Именно музыка действует на подсознание. В зависимости от музыкальных композиций различают и несколько уровней сложности тренировочных программ Зумба.

Алена Германчук:

На каждую песню накладываются свои движения. Люди их запоминают и в процессе работы им легко. Движения очень простые, поэтому легко их сделать. Но нагрузка идет колоссальная.