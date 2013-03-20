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В Минске открылась выставка-форум, посвященная активному образу жизни

20 марта 2013 19:01
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Новости Минска. Здоровое будущее. Выставка-форум, посвященная активному образу жизни, открылась в столице. Свою работу масштабный проект начал с показательного выступления лучших гимнастов и акробатов Минска. Посетителей-гурманов порадовало импровизированное кулинарное шоу.

В течение трех дней на выставке можно приобрести товары для здоровья, кроме того, узнать свой вес, рост, измерить давление, а также поучаствовать в различных мастер-классах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Демешко, заместитель начальника Управления физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома:
Эта выставка проводится впервые, основная цель и задача, которую перед собой ставили организаторы, - как можно больше жителей Минска привлечь к здоровому образу жизни, показать, что здоровый образ жизни – это не только занятия физической культурой и спортом, но это здоровое питание, состояние души, мысли. Направленные на добро и созидание.

 

# Выставки # Выставки в Минске # Светлана Демешко # Управление физической культуры # спорта и туризма Мингорисполкома

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