Уникальный проект художника-дизайнера, реставратора Владимира Цвирко «150 золотых маршрутов моей Беларуси»

Беларусь – удивительная страна со множеством живописных уголков, достопримечательностей, памятников архитектуры. У нас есть, на что посмотреть, и чем восхититься.

Открывать для себя новые места необъятной Родины для художника-дизайнера и реставратора Владимира Цвирко – одно из любимых занятий. Он объездил практически всю синеокую, сфотографировал почти все исторические памятники в Гродненской, Минской и Брестской областях и понял: их обязательно должны увидеть не только белорусы, но и зарубежные гости.

С этой целью он решил создать проект «150 золотых маршрутов моей Беларуси», где собраны сведения о богатейшем архитектурном наследии Беларуси, карты с координатами места расположения исторических построек, их во время своих путешествий Владимир Цвирко нашел огромное количество – удивительных и даже малоизученных мест. Многие даже не подозревают об их существовании.

К примеру, о настоящем дворце в живописном местечке Вялое, который принадлежал старинному графскому роду Тышкевичей. Сегодня от него остались руины, они не внесены ни в один экскурсионный маршрут. Зато этот дворец попал в личный список Владимира Цвирко Топ-150 белорусских достопримечательностей, где можно найти еще много таких удивительных архитектурных сокровищ.

Во время своих путешествий Владимир Цвирко нередко находит интересные предметы. Он даже создал свой этнографический музей, который насчитывает более 2 тысяч экспонатов. Пластинки, утюги, старинные часы, глиняные кувшины… Чего здесь только нет! У некоторых вещей своя удивительная история, к примеру, у этой гармони, которая дождалась своего хозяина с фронта.

Владимир Цвирко считает, что белорусам, которые любят путешествовать, совсем необязательно ради новых впечатлений отправляться за границу. Изучать нашу Родину и всегда находить в родных краях что-то особенное, наполненное духом истории, можно не один год. Достаточно сделать первый шаг!