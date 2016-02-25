Удивительные жители деревни Вишнево Воложинского района

Семен Будны, поэтесса Констанция Буйло, Янка Купала, Владислав Алексеевич и президент Израиля Шимон Перес – все эти имена неразрывно связаны с агрогродком Вишнево Воложинского района.

Во времена ВКЛ здесь был самый крупный металлургический завод. Работали винокурные, гончарные предприятия, водяная мельница. В общем целом, люди здесь издавна приучены к труду.

Так Ирина Вячеславовна и Владимир Адольфович несмотря на свой возраст работают не покладая рук.

Он трудится в совместной бане. Она – следит за домом. Одним словом, скучать семье Езерских даже нет времени. То лошади Машке надо сена натаскать, то корову подоить, поросят накормить, в теплице поработать. Летом – на огороде забот хватает.

А на досуге можно и делом по душе заняться.

Она любимая мама лапочек-дочек, заботливая жена, хорошая хозяйка. В свободное от домашних дел время Тереса Викторовна не смотрит «мыльные сериалы», а изучает историю местного края и его знаменитых деятелей.

Десятки собранных книг, старые тетради и бумажные альбомы позволили её семье открыть музей в честь местного ксёндза – Владислава Чернявского.

Он посвятил много времени переводу Библии и главных частей богослужения на белорусский язык.

И кстати, в ответ на благородное дело, женщина получила благодарность из самого Рима.

Признаётся, что в деревне ей нравится жить больше. Здесь все – как одна большая семья. Многие выручат и придут на помощь. Да и, собственно, создание музея – тому подтверждение.

Жизнь – это всегда результат нашего выбора. Мы выбираем, с кем общаться, с кем идти рука об руку по жизни, где работать, где жить.

У наших героев для полноценной жизни есть все: местная баня, школа-сад, амбулатория, десятки книжных стеллажей библиотеки, кружки в школе искусств, сельский клуб, несколько магазинов, цифровое телевидение и Интернет. Здесь полноценная жизнь, и здесь абсолютно всё, как и везде.