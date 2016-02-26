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«Птичий рай» Александра Корзуна: павлины, фазаны и редкие куры

26 февраля 2016 10:04
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Утро в семье Александра Корзуна – жителя Солигорского района – начинается с весёлого кукарекания петухов. Затем свои голоса подают и другие пернатые, которых в точности подсчитать не в силах даже сам хозяин. На подворье живёт около 300 разных птиц, причём только породистых. Хоть на выставку отправляй!

«Птичий рай» Александра Корзуна: павлины, фазаны и редкие куры-1

Завести павлина было давней мечтой Александра. В прошлом – хотел построить настоящий «птичник».  

Любовь к пернатым у мужчины с детства. Родители всегда держали большое хозяйство. Ещё будучи подростком, Саша решил: когда вырастет, обязательно построит большой дом, создаст прекрасную семью и займётся разведением птиц. Всё так и получилось.

Теперь на подворье Александра Корзуна настоящий «птичий рай». Здесь прекрасно соседствуют красавцы голуби, диковинные гуси, редкие фазаны, редкие утки, важные индюки...

«Птичий рай» Александра Корзуна: павлины, фазаны и редкие куры-4

Александр Корзун разводит птиц для души. Сам он работает старшим пожарным. Не раз приходилось выносить людей из огня. На службе случается всякое. А к птицам придёшь – отдыхаешь. Поэтому Александр после дежурства первым делом торопится на подворье.

«Птичий рай» Александра Корзуна: павлины, фазаны и редкие куры-7

С такими голосистыми друзьями скучать не приходится. Они всегда с радостью откликаются на доброту своего хозяина.

Разводить пернатых и наблюдать, как они растут, – любимое занятие Александра Корзуна, которому он готов посвящать всё свободное время.

# Человек и животные # Фотофакт # Птицы # Александр Корзун

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