«Птичий рай» Александра Корзуна: павлины, фазаны и редкие куры

Утро в семье Александра Корзуна – жителя Солигорского района – начинается с весёлого кукарекания петухов. Затем свои голоса подают и другие пернатые, которых в точности подсчитать не в силах даже сам хозяин. На подворье живёт около 300 разных птиц, причём только породистых. Хоть на выставку отправляй!

Завести павлина было давней мечтой Александра. В прошлом – хотел построить настоящий «птичник». Любовь к пернатым у мужчины с детства. Родители всегда держали большое хозяйство. Ещё будучи подростком, Саша решил: когда вырастет, обязательно построит большой дом, создаст прекрасную семью и займётся разведением птиц. Всё так и получилось. Теперь на подворье Александра Корзуна настоящий «птичий рай». Здесь прекрасно соседствуют красавцы голуби, диковинные гуси, редкие фазаны, редкие утки, важные индюки...

Александр Корзун разводит птиц для души. Сам он работает старшим пожарным. Не раз приходилось выносить людей из огня. На службе случается всякое. А к птицам придёшь – отдыхаешь. Поэтому Александр после дежурства первым делом торопится на подворье.