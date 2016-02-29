Как ухаживать за растениями весной?

Завтра весна, а это значит, что растения начнут потихоньку пробуждаться после зимней «спячки» и выходить из состояния покоя. Сейчас они требуют особого внимания и ухода.

Осмотрите свои комнатные цветы, если нужно, обрежьте ненужные отростки побеги; пересадите любимцев в более просторные вазоны; увеличьте полив. Казалось бы, ничто так благотворно не влияет на растения, как первые лучики солнца. Однако, это не так. Чтобы листья цветов не повредились, лучше убрать горшки с подоконников подальше – вглубь комнаты. Другое дело, если речь идет об открытом грунте.

Для большинства цветоводов скоро начнется «горячая» весенняя пора. Когда сойдет снег, настанет время высаживать однолетники и многолетники, к примеру: бархатцы, гибискус, китайскую гвоздику, космею, ромашку, настурцию, циннию.