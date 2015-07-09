Советы изобретательности в домашних условиях. Избавляемся от моли

Запомните: если помещение плохо проветривается, тогда моль будет вашим постоянным гостем. Обнаружив в шкафу моль, достаньте оттуда все нужные вещи и тщательно вымойте полки. Разложите по полочкам сухие апельсиновые корки, или чеснок. Эти запахи хорошо отпугивают моль.

Вещи небольших размеров можно в пакет и оставить в морозилку на сутки.

Перед тем, как убрать шерстяные вещи и изделия из меха, убедитесь, что в них нет личинок моли.

Периодически доставайте и проветривайте одежду. Оставляйте ее на свежем воздухе.

На кухне также можно встретить это насекомое. Зерновую моль нельзя истреблять химикатами, так как кухня - это место, где мы готовим пищу. После того, как вы обнаружили место обитания насекомого, обработайте его 9% уксусом. От крупы в этом случае лучше избавиться. После того, как мисочка подсохла, на дно кладем неочищенный зубчик чеснока.