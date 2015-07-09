Любимое лакомство с детства. О полезных свойствах земляники

Ароматная и вкусная земляника – любимое лакомство многих с детства. Кстати, наши предки считали, что именно сегодня самый благоприятный день для сбора этой ягоды. Потому и говорили, в день Давида-Земляничника первую ягоду в рот кладут, вторую – в дом несут. Долго искать лесную красавицу в этом году не придётся. Но всё же не торопитесь уходить из леса. Погуляйте подольше и подышите свежим воздухом.

Лесная земляника привлекает не только своим ароматом и вкусом, но ещё и составом. Удивительно, сколько витаминов и минералов содержится в этой маленькой ягодке.

А благодаря содержанию в землянике множества фруктовых кислот, её смело можно использовать как косметическое средство. Она прекрасно подойдёт и для отбеливания зубов, и для очищения и омолаживания кожи. Кстати, не только сама ягода хороша, но и всё растение.

Интересно, что свои полезные свойства земляника сохраняет и при сушке. А потому, что не съели - смело сушите на зиму.

Также из оставшихся с вечера ягод можно приготовить прекрасный завтрак – «Нежный суп-пюре из земляники». Всё просто. Протрите ягоды через ситечко. Добавить немного воды. В полученное пюре для охлаждения положите мороженое. Это и освежит, и подсластит наш супчик. Вот так, витаминный заряд на весь день готов.