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Удивительные свойства картофеля: чистка, полировка обуви, удаления пятен

07 апреля 2016 09:18
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Картофель — настоящий чудо-овощ: с его помощью можно полировать почти всё, что угодно. Хотите узнать больше?

Полировка обуви в домашних условиях. Всё просто: разрежьте сырую картофелину пополам и натрите ею кожу ботинок. Оставьте ботинки на пять минут, а затем протрите их мягкой щёткой или тканью.

Засияют от  блеска столовые приборе из нержавейки, если протереть их картофелем.

Можно удалить следы от рук с крашеной поверхности двери. Для этого свежим срезом картофеля протираем грязные места.

Для очистки полированной мебели от пятен можно применять картофельные очистки.

Картошка может помочь хозяйкам почистить «оранжевые» руки после моркови или тыквы – для этого нужно просто потереть сырым картофем пятна на коже.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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