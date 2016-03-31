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Как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск?

31 марта 2016 11:08
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Сегодня невозможно представить свою жизнь без гаджетов. Чтобы они служили нам долго, за ними требуется постоянный уход. Несколько советов: как вернуть потёртым поверхностям смартфона живой блеск?

Первое средство против царапин вы найдете у себя  в ванной – зубная паста. Важно, чтобы она была не на основе геля.

Нанесите небольшое количество на ватный тампон или чистую мягкую ткань. Аккуратно втирайте пасту круговыми движениями в том месте экрана, где находятся царапины. После этого протрите экран слегка смоченной тканью, чтобы удалить излишки пасты.

Пищевая сода может послужить отличным средством против царапин. Смешайте соду с водой. Нанесите полученную пасту на чистую мягкую ткань и аккуратно протрите круговыми движениями царапины на экране. После – удалите остатки соды. По такой же технологии можно использовать детскую присыпку.

Для удаления очень мелких царапин очень хорошо работает растительное масло. Одна капля такого масла и ваш смартфон заблестит как новенький.

# Полезные советы # Фотофакт # Мария Кронда

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