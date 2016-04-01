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Домовой – символ семейного тепла, счастья, любви и добра

01 апреля 2016 11:52
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Стук посуды ночью на кухне, ложка лежит не там, где раньше, обувь в коридоре переставлена, да и нужная вещь запропастилась. Возможно, в вашей квартире живёт домовой.

Его история уходит с корнями в древность. В славянской мифологии это бестелесный бескрылый дух, который живёт в каждом доме. Помогает по хозяйству и способствует благополучию.

Интересно, что любовь домового надо было заслужить. Он оберегал семьи, живущие в согласии и в заботе. Нерадивых хозяев не жаловал, и много «пакостил».

Если рядом с домом было помещение для животных, домовой наведывался и туда. Особенно он любил лошадей.

Существует мнение, что 1 апреля домовой просыпается от спячки, чтобы навести в доме порядок. Древние славяне верили, что спит он до самой весны.

Главное верить в домового, как в символ семейного тепла, счастья, любви и добра. ведь в детстве все мы в него верили.

# Фотофакт # Фольклор # Культурные традиции # Алена Павлова

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