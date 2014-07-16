Телеоператоры Илья Максимов и Артём Богославский рассказали о своей интересной профессии

Телевидение – это ежедневное яркое шоу и, порой, от красочных сюжетов и интригующих программ просто невозможно оторвать свой взгляд. А все это великолепие дарят нам те, кто всегда остается за кадром – телеоператоры! Именно их глазами мы видим мир в голубых экранах.

Что ты знаешь об этой чудо профессии, наш дорогой зритель? По секрету: в телевизионных кругах шутят, что с телеоператорами надо дружить, ведь от того, как этот человек выполнит свою работу, во многом зависит успех телепродукта. Оператор снимает сюжеты в прямом эфире, работает в записи, в студии или на выездной съёмке. В арсенале выездного телеоператора всегда имеется камера, штатив, микрофон, ни на секунду не умолкающий корреспондент и невероятная тяга к приключениям.

Илья Максимов , телеоператор:

Профессия оператор очень многогранна.операторы это творческие люди,мастера своего дела.мы рисуем светом, а композицием делаем человека лучше. Да,мне нравится моя профессия!

Отношения оператора с камерой складываются также, как и у музыканта с гитарой - тут особая любовь. Только в первом случае это еще и серьезная физическая нагрузка - «глазастая подружка» оператора весит около 10 килограммов!

Если посмотреть на технические требования, то, прежде всего, он не может обойтись без камеры. Камера состоит из оптической и электронной части.

Илья:

Прежде всего, для меня важен объектив. Он и отвечает за качество изображения. Микрофон - уши оператора. При каждодневном рабочем процессе оператор не может обойтись и без накамерного света. И, конечно же, оператору необойтись без штатива, чтобы контролировать уровень подъема камеры.

В студии утренней программы трудится сразу 4 студийных оператора.

Артём Богославский, телеоператор:

Специфика студийного оператора – это работа в команде. Тебе необходимо слушать команды режиссера, в наушниках ты слышишь команды от операторов. В течении съемки одной подводки одной части программы, действительно камеры не перемещаются, кроме одной – крана, он летает по студии.

Телевидение говорит со зрителем при помощи изображения и важно, чтобы оно было качественным, поэтому за всем, что происходит на съемочной площадке, следит режиссер, и дает операторам ценные указания.

Виктория Альшевская, телережиссер:

Это в первую очередь не просто операторы – это в первую очередь художники.потому что они работают с человеческим лицом,они работают с натурой….без сомнения у этого человека должна быть тяга, тяга к прекрасеоиу , он должен смотреть на мир с широкораспахнутыми глазами,чтобы увидеть те детали,что обычный человек может просто не заметить. Оператор – это большие плечи режисера,на которые можно переложить обязаности и они всегда поддержат.

Телеоператор - профессия очень симпатичная и неудивительно, что с каждым годом она становится все более популярной!

Сергей Книга, студент:

Я сейчас учусь на 3 курсе. Давным-давно, когда мне было 14 лет, родители подарили цифровой фотоаппарат, начал фоткать… Решил поснимать видео, потом узнал про ВУЗ, начал готвится к поступлению. Привлекает разнооабразие, каждый раз новое снимаем. После того, как я закончу ВУЗ, я обязательно устроюсь на СТВ работать в студию «Хорошего настроения», потому что эта передача заряжает позитивом каждый день!